Старт ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесен на 1 декабря

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на день из-за непогоды. "Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, первый пуск "Союза" с Куру после временного закрытия космодрома из-за пандемии коронавируса был запланирован на ноябрь. Хотя изначально этот пуск должен был состояться еще в марте. Однако из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт отложили, а затем вмешался коронавирус. Космодром Куру "закрыли" из-за пандемии.

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" был запланирован на 29 ноября. Однако при подготовке возникла техническая проблема: негерметичность электропневмоклапана. Дмитрий Рогозин подтвердил обнаружение бракованного клапана в ракете. Новую деталь для замены привезли из России. В пятницу источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что генеральные испытания "Союз-СТ-А" на космодроме прошли успешно, замечаний не было.

Носитель "Союз-СТ-А" разработан и производится в ракетно-космическом центре "Прогресс" в рамках программы "Союз", реализуемой во Французской Гвиане. Это модификация ракеты "Союз-2" этапа 1а, адаптированная к требованиям по эксплуатации в Гвианском космическом центре в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка).