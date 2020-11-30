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30.11.2020 22:50
Рубрика: Общество

Рекордов не требуется

Стартовала всероссийская олимпиада по безопасности дорожного движения
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Школьники младших классов могут помериться своими знаниями Правил дорожного движения. В понедельник стартовала всероссийская онлайн-олимпиада под названием "Безопасные дороги".

Принять в ней участие может любой ученик 1-4-го класса. Задания размещены на портале Учи.ру, который во время пандемии стал чуть ли не официальной обучающей платформой для младших классов. Ребенку достаточно войти в личный кабинет или зарегистрироваться на платформе, если его еще не зарегистрировали, и ответить на вопросы до 11 декабря включительно.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Олимпиада проводится АНО "Национальные приоритеты" совместно с Госавтоинспекцией МВД России, минтрансом и Росавтодором в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как рассказали в ГИБДД, задания простые, но они охватывают все сферы безопасности движения: как переходить дорогу по регулируемому или нерегулируемому переходу, как обходить транспорт, как вести себя в машине, как стать заметнее на дорогах.

Чтобы задания были познавательными и увлекательными, над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского вместе с сотрудниками Госавтоинспекции.

Победители получат дипломы от портала Учи.ру, а все остальные участники - свидетельства. Если олимпиада будет пользоваться спросом, то в следующем году ее проведут для более широкого круга школьников.

Общество Образование Власть Безопасность Правительство МВД ГИБДД

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