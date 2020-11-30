Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, возможно, будут продлеваться "автоматически" и в следующем году. Об этом рассказала замдиректора департамента развития ЖКХ минстроя Олеся Лещенко.

Беззаявительное продление субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) было введено весной из-за пандемии и действует до конца года. "Мы рассматриваем вопрос о том, востребовано ли будет дальнейшее продление с учетом того, что эпидемиологическая ситуация в ряде регионов оставляет желать лучшего. Не хотелось бы получить наплыв граждан в январе, в конце декабря за продлением субсидий", - отметила представитель минстроя.

С января, добавила Лещенко, несколько упрощается и сам порядок оформления субсидий. При их назначении учитывается, есть ли у жителя задолженность за ЖКУ. Сейчас гражданин должен сам предоставлять справки об отсутствии задолженности, а с нового года этого делать не придется - орган соцзащиты будет получать информацию о том, что у заявителя нет просуженной и непогашенной задолженности из ГИС ЖКХ, пояснила Лещенко.

Граждане могут претендовать на субсидию, если на оплату ЖКУ у них уходит более 22% дохода. В некоторых регионах этот порог ниже. В этом году обсуждалась возможность снижения федерального порога до 15%, минстрой предлагал сделать это плавно в течение пяти лет. Однако минфин такое предложение не поддержал. К вопросу можно будет вновь вернуться весной и при обсуждении бюджета на 2022 год, считает Лещенко.