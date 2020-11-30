Очередной этап реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) "Безопасность дорожного движения" показал, что наиболее эффективными для снижения смертности на дорогах остаются самые простые и давно опробованные меры: установка светофоров и отделение потоков машин от пешеходов. В этом году заканчивается действие программы, и уже можно подвести предварительные итоги. Надо сказать, что в этом году заканчивается и десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения, объявленное ООН.

В рамках этого десятилетия планировалось снизить смертность от ДТП на 50 процентов. Увы, уже можно говорить, что европейским странам не удалось этого добиться. Как заявил недавно на конференции в Москве исполнительный директор Европейского совета по транспортной безопасности Антонио Авенозо, в Европе удалось сократить смертность от ДТП на 25 процентов. Пока еще не подведены итоги 2020 года, но по результатам 2019 года России удалось сократить смертность в ДТП почти на 40 процентов. Если в 2009 году в России в результате ДТП погибло 27659 человек, то по итогам 2019 года - 16981 человек. Число аварий снизилось на 20 процентов - с 203618 до 164358 ДТП. При этом за десять лет количество транспорта в стране выросло на 46 процентов - с 42,06 миллиона до 61,7 миллиона машин.

Во многом это заслуга тех программ по обеспечению безопасности дорожного движения, которые у нас приняты и действуют.

Как рассказал генеральный директор ФЦП Андрей Погребняк, когда принимался национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - а это был 2017 год - целевые показатели ФЦП к 2020 году надо было скорректировать, потому что они были достигнуты уже тогда.

- Самое главное то, что мы заставили регионы по-другому относиться к безопасности дорожного движения, - говорит Андрей Погребняк. - Совместная работа с заинтересованными субъектами давала приличные показатели. Мы занимались не только пропагандой и созданием обучающих программ и фильмов. Мы обращали внимание на существующую дорожную инфраструктуру в муниципальных округах. Реконструировали светофоры, делали пешеходные ограждения. Организовывали безопасное движение около учебных заведений.

Федеральная целевая программа была недостаточно мобильна, гибка, но она - как автомат Калашникова - надежная и простая. И это давало результат

Всего в рамках ФЦП установлено 905 км пешеходных ограждений, реконструировано более 2,5 тысяч светофорных объектов, организовано близ учебных заведений 3 тысячи пешеходных переходов. Напомним, что программа действовала на условиях софинансирования. Деньги выделяются, если регионы выделяют такие же средства из своих бюджетов. Таким образом, все, что реализовано на деньги ФЦП можно умножать на два. Точно такой же объем работ произведен на деньги региональных бюджетов. Таким образом, нам удалось добиться снижения смертности в тех регионах, которые принимали участие в программе.

К сожалению, не все регионы приняли в ней участие. Условие о софинансировании оказалось для многих из них не выполнимым. Согласились на ответственное софинансирование только 20 регионов.

- В тех регионах, которые активно участвуют в программе, заметно снижаются и показатели количества ДТП, и количества в них погибших, снижается социальный и транспортные риски, - поясняет Андрей Погребняк. - Яркие тому примеры - Красноярск, Рыбинск, Ярославль… У нас так была организована работа, что мы плотно работали с владельцами дорог, сподвигали их шире посмотреть на свою проблематику. Найти те места, где установка наших технических решений снизит аварийность. Когда чиновники решают проблему не в креслах, а выходят на дорогу и изучают проблему на месте. По итогам принимают решение, что надо сделать, согласуют его с Госавтоинспекцией. Это взаимодействие всех структур власти, контролирующих органов, дорожников. Когда работает такая связка, то и проблема решается.

Напомним, что и фотовидеофиксация стартовала именно за счет федеральной целевой программы. Еще в 2006 году были разработаны подходы и требования к размещению комплексов автоматической фотовидеофиксации. С 2014 по 2016 годы было установлено около 400 таких комплексов. По концессионным соглашениям фотовидеофиксация стала развиваться только с 2014 года. А до этого все устанавливалось за счет бюджетов.

По ФЦП организовано более 3 тысяч пешеходных переходов около учебных заведений. Фото: Константин Завражин

- В условиях сокращения инспекторского состава, необходимо обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований правил дорожного движения, - говорит Андрей Погребняк. - Что способствует безопасному передвижению по дорогам. Я сравниваю Москву и Санкт-Петербург. В Северной столице фотовидеофиксация только развивается, а в Москве камеры на каждом шагу. И в Москве совершенно другое движение. Более адекватное. Люди должны знать о неотвратимости наказания.

Но программа заключалась не только в оборудовании пешеходных переходов у школ. Один из главных элементов - это пропаганда безопасности дорожного движения. С 2014 года было создано и вышло в эфир более 70 выпусков детских передач в игровой форме и более 140 серий цикла образовательно-развлекательного сериала "Семья Светофоровых". В 2018 году сериал "Семья Светофоровых" был удостоен "Серебряной кнопки" YouTube. Для детей и педагогов создан специализированный портал "Город дорог", на котором размещены фильмы, игры, тесты, методические рекомендации, различные пособия по обучению безопасному участию в дорожном движении.

- Мы сделали огромное количество контента видео, аудио, у нас даже есть международные призы, - говорит Андрей Погребняк. - Начинали с игровых передач для детей, а потом доросли до сериала. Сняли четыре сезона "Светофоровых". Под конец в нем уже больше о взаимоотношениях в семье, чем об организации движения. Сделан целый портал с играми разного уровня сложности - от самых простых, которые любой ребенок может скачать на свой смартфон, до тех, что будут интересны продвинутым геймерам. Мы же проводим всякие слеты юных инспекторов дорожного движения. Это очень важное направление. Ведь чем раньше ребята начнут погружаться в эту проблематику, тем выше вероятность того, что они вырастут грамотными и ответственными участниками дорожного движения - водителями, пешеходами.

Окончательные итоги по ФЦП будут подведены в апреле следующего года. А сейчас, параллельно начинается работа по новой программе, уже в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". И в ней уже будут задействованы все регионы. Хотя способы спасения жизней останутся прежними.

Во всем мире нет единого решения, как призвать к безопасному поведению на дороге владельцев средств индивидуальной мобильности

- Федеральная целевая программа была не до конца дофинансирована, она была недостаточно мобильна, гибка, - делится Андрей Погребняк. - Но она - как автомат "Калашникова" - надежная и простая. И это давало результат. Мы все ездим по дорогам, и если она не освещена, если на ней отсутствуют знаки или разметка, то о безопасности говорить не приходится. В первую очередь надо привести в нормативное состояние то, что имеем. Денег может быть не много, но они должны быть направлены на решение четко поставленных задач. И тогда будет результат.

Напомним, что недавно цели национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были скорректированы. Теперь показатель социального риска 4 погибших на 100 тысяч населения должен быть достигнут к 2030 году. А к 2024 году необходимо достичь показателя 8,4 погибших на 100 тысяч населения. Это гораздо более реальная цель. И один из главных пунктов финансирования проекта - строительство и ремонт дорог. Но теперь появляются и новые вызовы безопасности дорожного движения.

В рамках ФЦП было модернизировано более 2,5 тысячи светофоров. Фото: Аркадий Колыбалов

- Как показывает практика, после того, как дорога приведена в нормативное состояние, аварийность на ней поначалу даже увеличивается, - рассказывает Андрей Погребняк. - Связанно это с тем, что на хорошей дороге водители прибавляют скорость и ослабляют контроль за дорожной ситуацией. Поэтому одной только реконструкцией дорог проблему аварийности не решить. Людей нужно учить ответственному поведению на этих дорогах, популяризировать идею безопасности, если угодно - сделать модным соблюдение правил дорожного движения. И это дело пропаганды. Одновременно необходим контроль за движением - с помощью тех же комплексов фотовидеофиксации. Словом, работы много, есть к чему руки приложить.

Еще один новый вызов - активное развитие и использование средств индивидуальной мобильности. То есть электросамокатов, моноколес, гироскутеров, а также обычных самокатов и прочей техники, которая под определение велосипед не подходит.

- Сейчас это особенно актуально, - поясняет Андрей Погребняк. - Большой город - большой спрос на мобильность. И мобильность должна быть разной. Особенно сейчас в условиях пандемии. В общественном транспорте больше риск заразиться. Поэтому чем больше индивидуальной мобильности - тем безопаснее. Но как заставить тех, кто пользуется СИМ соблюдать правила дорожного движения - вопрос открытый. Для начала нужно прописать правила для этих средств передвижения.

Напомним, что сейчас разработан проект поправок в правила дорожного движения, которые, во-первых, закрепляют в правилах такое понятие, как "средства индивидуальной мобильности, во-вторых, прописывают правила их использования. Когда проект будет утвержден и вступит в силу, появится новая задача: следить за тем, как владельцы СИМ соблюдают правила. Ведь инспекторов на эту работу просто не хватит.

Как пояснял на одной из конференций начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, это вызов не только наш, российский. Во всем мире пока нет единого решения, как призвать к безопасному поведению владельцев таких гаджетов, чтобы они сами не попадали под колеса, и пешеходов не травмировали.

По-прежнему остро стоит проблема использования за рулем телефонов. Водители во время движения отвлекаются на разговоры, на написание сообщений, серфинг в соцсетях… Контроль за ситуацией на дороге теряется, что приводит к авариям, в том числе, с тяжелыми последствиями. Это общемировая проблема, и ни в одной стране пока не нашли универсального способа ее решить. Но решить все-таки надо, причем, как можно быстрее.

А на ближайшее время задачи определены и уже озвучены на заседании правительственной комиссии. Так заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин напомнил, что в сентябре утверждена "дорожная карта" по оснащению четырёхполосных автомобильных дорог системами разделения встречных направлений движения. Это позволит сократить самые тяжелые ДТП, связанные с выездом на встречную полосу. Для поиска точки приложения сил необходимо четко понимать не только где, но и по каким причинам происходят ДТП.

В общем, задач для программ по безопасности дорожного движения становится все больше, а круг их - все шире. Перспектива намечается непростая. Но перспектива - это всегда взгляд вперед, и с этой позиции, чем шире, тем лучше.

Новый вызов безопасности - средства индивидуальной мобильности. Фото: Сергей Михеев

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".