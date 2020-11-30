Сын Аршавина стал футболистом академии "Спартака"

Сын бывшего капитана "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина Арсений стал футболистом академии московского "Спартака".

В эфире телеканала "Матч ТВ" Аршавин отметил, что не видит в этом проблемы и даже пошутил.

"У меня нет никаких предубеждений. Начнем разваливать "Спартак" с низов. Думаю, на этот трансфер им стоит обратить больше внимания, чем на назначение Попова", - сказал Аршавин.

Ранее сын Андрея, родившийся в 2002 году, занимался в школе ЦСКА и в столичной академии "Барселоны". Как признавался сам Аршавин, его сын не играет в "Зените" из-за того, что живет в Москве.