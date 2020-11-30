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Тест: как работает новый MacBook Air на Windows 10

Текст:   Виктория Чернышева
30.11.2020,  
17:27
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Разработчик Александр Граф протестировал ноутбук MacBook Air на "яблочном" чипе M1 с Windows 10. Он сравнил его производительность с устройством Microsoft Surface Pro X.

Результаты экспериментатор выложил на своей странице в Twitter. Он выяснил, что на MacBook Air Windows 10 работает значительно быстрее (от 60 до 85 %), чем на фирменном лэптопе.

Впрочем, некоторые комментаторы сообщили о некоторых проблемах, с которыми они столкнулись при проведении такого же эксперимента.

В Windows 10 изменится внешний вид программ

Примерно такие же результаты опубликованы на Geekbench. MacBook Air набрал в однопоточном процессе 1390 баллов, а в многопоточном - 4768 баллов. Surface Pro X набрал всего 802 и 3104 балла. При этом операционная система работа без эмулятора.

Официальный запуск Windows 10 на Apple должен состояться в ближайшее время.

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