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30.11.2020 13:25
Рубрика: Культура

Тодоровский-младший снимет фильм о поиске смысла жизни

Текст: Сусанна Альперина
Фото: mirnov.ru Фото: mirnov.ru
Фото: mirnov.ru

Режиссер-дебютант Петр Тодоровский представил на защите проектов в Министерстве культуры свой дебют - фильм "Здоровый человек". Петр Тодоровский - также автор сценария картины. Художественный руководитель - Борис Хлебников. Продюсеры - Валерий Федорович и Евгений Никишов - прогнозируют 90 миллионов кассовых сборов. При том, что на фильм просят 25 миллионов. Планируется, что картина выйдет в прокат в начале 2022 года.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Согласно синопсису, драма рассказывает о человеке - ведущем спортивных новостей Егоре Тихонове. Он становится волонтером, помогает матерям больных детей в онкологическом отделении, ищет потерявшихся людей вместе с "Лизой Алерт". Обретая новую жизнь, Егор начинает терять старую: он лишается работы, чуть не разводится с женой. И все чаще спрашивает себя, для чего все то, чем он занимается? Актеров будущего фильма на презентации не назвали. Однако сказали, что это будут звезды. В том, что дебют может сложиться интересным, сомнений нет. Во-первых, Федорович и Никишов в этом году представили миру другой довольно громкий дебют - фильм Анастасии Пальчиковой "Маша". Во-вторых, сериал Петра Тодоровского "Полет" уже оценили на фестивалях за рубежом и совсем скоро его увидят наши зрители - в начале следующего года. В главных ролях: Никита Ефремов, Павел Табаков, Оксана Акиньшина, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская. Можно вообразить, что в фильме "Здоровый человек" сыграют не менее именитые артисты.

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