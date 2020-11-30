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30.11.2020 10:00
Рубрика: Культура

Тринадцать премьер недели с 20 ноября по 6 декабря

Текст: Сусанна Альперина
Начнем с цифр. Самая громкая цифра недели - сериал Netflix "Ход королевы", он же "Ферзевый гамбит", который посмотрели 62 миллиона человек. Стриминг, что с ним редко бывает, обнародовал показатели, не забыв подчеркнуть, что на сегодня сериал стал самым большим так называемым scripted limited series на платформе. Если сравнивать цифры, иной телеканал не имеет таких результатов. Теперь посмотрим на цифру только одного из стримингов в России. На more.tv вышла финальная серия 8-серийной молодежной драмеди "Руммейт". За месяц "Руммейт" собрал более 30 млн просмотров. Обнадеживает! Но разговор о рейтингах и цифрах - долгий, а наша задача - представить новые проекты, который вступают в борьбу за зрителя на этой неделе. Есть из чего выбрать.

1. Фильмы и программы к юбилею Геннадия Хазанова. Документальный фильм "Я и здесь молчать не стану" - на Первом канале 1 декабря в 00:05 (повтор - 5 декабря в 10:15). "Студент кулинарного техникума", тот самый "попугай Кеша", отважный учитель из итальянской школы... В фильме рассказаны основные вехи биографии Хазанова - о том, как повлияли на него Леонид Утесов, Аркадий Райкин и другие. А также - о жене Злате, дочке Алисе, внучах Мине и Эве. Принимают участие Леонид Якубович, Марк Розовский, Николай Досталь, Алексей Гуськов, Леонид Ярмольник, Максим Галкин и другие. На канале "Россия-Культура" - программа "Линия жизни" с участием Геннадия Хазанова - 4 декабря в 19:45.

Фото: Вадим Шульц
Телевизионный конкурс "Щелкунчик" откроется 1 декабря в Зале Чайковского

2. Британский документальный фильм "Бэнкси. Расцвет нелегального искусства" (Banksy and the Rise of Outlaw Art ) - на Первом канале 4 декабря в 00:15. Фильм посвящен не только и не столько личности самого таинственного андеграундного художника современности, превратившего уличное искусство в политический манифест, картина прослеживает историю становления такого неоднозначного вида искусства, как граффити. В ней принимают участие многие знаменитые художники-стритартеры, которые делятся историями о своем пути в мире уличной живописи. В частности, они рассказывают, как работы таких мастеров, как Кит Харинг, Жан-Мишель Баския и Блек Ле Рат оказали влияние на становление Бэнкси.

3. Документальный Фильм "Гвоздь программы" - к юбилею Нины Руслановой. На Первом канале 2 декабря в 00:05. В фильме принимают участие: сама Нина Русланова, Олеся Рудакова - дочь, Рафкат Габитов - муж, Станислав Любшин, Юрий Кара, Светлана Дружинина, Борис Галкин, Александр Михайлов, Ростислав Хаит, Павел Деревянко.

4. Документальный фильм "Марк Бернес. Я жизнь учил не по учебникам". На канале "ТВ Центр", 4 декабря, 01:05. Сын старьевщика стал кумиром миллионов. Не имел вокальных данных, но выпускал шлягер за шлягером. Бывал резок, а порой и груб, но каждая его песня била в "десятку". Слыл столичным Дон Жуаном, но в душе оставался однолюбом.... Участники фильма Левон Оганезов, Александр Скляр, Елена Драпеко, Татьяна Правдина-Гердт, Владимир Вишневский, Максим Дунаевский, киноведы Вячеслав Шмыров и Ирина Павлова...

5. Сериалы на криминальную тематику - на НТВ. Первый - "Чужая стая". С 30 ноября в 21.20. Майор Шатров переводится на новое место работы из родного Владимира. Ему, всю жизнь работавшему опером, предлагают место в отделе ППС. Здесь, как оказывается, все продажные, и ради денег готовы не раскрывать дела. В первый же день Шатров ввязывается в историю с похищением общака - денег депутатов, бандитов и полиции... В ролях: Дмитрий Ульянов, Сергей Векслер, Татьяна Казючиц и другие.

Второй - "Глаза в глаза". С 30 ноября в 09.25. В городе происходит резонансное преступление - убита финалистка вокального конкурса и любимица зрителей Ангелина Седова. Для расследования этого дела при Следственном комитете создается спецгруппа. "В усиление" начальство отправляет психолога Марию Германову, специалиста по физиогномике, НЛП и составлению психологических портретов... В ролях: Анна Роскошная, Сергей Гузеев, Сергей Селин, Ольга Остроумовва, Данила Шевченко и другие.

6. Сериал "Идеальная семья". На ТНТ, с 30 ноября в 20.00. История о том, как обычное семейство Соколовых соревнуется за звание идеального в телевизионном реалити-шоу. Семейную пару Лешу и Катю Соколовых сыграли Павел Деревянко и Ольга Медынич, их детей - Софья Лукьянова и Иван Бычков. Также в сериале снялись известный телеведущий и актер Вячеслав Манучаров, Борис Дергачев ("ТРИ-АДА"), Валентин Самохин ("Колл-центр") и другие.

7. XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Пройдет в Москве с 1 по 8 декабря. Трансляции в прямом эфире "России К", на сайте и на YouTube-канале "Культуры". В этом году в Москву на конкурс приедут 48 юных музыкантов из 23 стран мира и 12 городов России. Соберется и международное жюри из России, Европы и США. Несмотря на пандемию, конкурс состоится. Участники состязаются в трех номинациях: Фортепиано; Струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас, арфа); Духовые (кроме блок-флейты) и ударные инструменты. 1 декабря в Концертном зале им. П.И. Чайковского днем пройдет жеребьевка, которая определит порядок выступления участников, а вечером состоится Торжественное открытие конкурса.

8. Документальная программа "Подземная Италия" производства крупнейшей итальянской телевизионной компании RAI. На канале "365 дней ТВ", со 2 декабря по средам, в 20.00. Американский археолог Дариус Арья открывает для зрителей подземный мир Италии. Он отправляется по местам, имеющим историческое и археологическое значение, а также современным городским подземельям, чтобы проследить историю развития мира до сегодняшнего дня. Зрителей ждут восемь эпизодов программы. Среди них - обзор самой древней канализации в мире, которая до сих пор используется для работы исторических фонтанов Рима; исследование 26-метрового действующего колодца в Тоди и древних этрусских гробниц в Тарквинии; экскурсия по неаполитанским подземельям и криптам; спуск под исчезнувшее озеро Фучино, осушение которого началось еще в Древнем Риме и другие.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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9. Шоу "Последний ниндзя". На канале HDL, с 5 по 13 декабря, в 20.00. Девять современных воинов принимают безжалостный 24-дневный вызов. Их испытание основано на древних законах ниндзя - это уникальный реалити-проект производства Discovery. Все претенденты - мастера боевых искусств мирового класса, бойцы смешанных единоборств и бывшие спецназовцы, - хотят доказать, что могут вынести любые трудности. Участников ждут восемь изнурительных миссий, созданных Джиничи Каваками - последним известным настоящим ниндзя. Тот, кто выдержит все испытания, получит заключительный урок от самого мастера в японском городе Ига, где расположен легендарный дом ниндзя.

10. Документальный сериал, озвученный Томом Хиддлстоном "Земля ночью в цвете". На Apple TV+, с 4 декабря. Фильм впервые в истории показывает ночной образ жизни животных благодаря передовым технологиям и камерам, фиксирующим происходящее в темноте в полноцветном изображении. Проект снят на шести континентах - от полярного круга до африканских саванн.

11. Фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера Обратная перспектива: 2020-1981". Его представляют ГМИИ им. А.С. Пушкина и Amedia TV. Трансляции концертов - в антураже музейных залов. Пять выступлений пройдут в только в прямом эфире телеканала А2 и в разделе "Эфир" онлайн-сервиса Амедиатека. В дальнейшем концерты не будут доступны в записи. 2 декабря. "Художник читает библию" (чтец - Евгений Миронов). Начало программы в 20:00. 6 декабря. "Юбилейное приношение" (пианист - Михаил Плетнев). Начало - в 19:00. 11 декабря. "Звездный час" (Денис Мацуев и Юрий Башмет). Начало - в 20:00. 15 декабря. "Юбилейное приношение" (пианистка Элисо Вирсаладзе). Начало - в 20:00. 18 декабря. "Классика и авангард" ("Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета). Начало - в 20:00.

Фото: kinopoisk.ru
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12. Документальный фильм "Бог детей". Амедиатека, с 3 декабря. Шокирующая история доктора Куинси Фортье, обманом оплодотворивших бесчисленное количество женщин. К Фортье приходило множество пар в надежде зачать ребенка. Их проблемы врач решал жутким способом: тайно использовал свой генетический материал для осеменения женщин, и длилось такое "лечение" десятилетиями. Фильм прольет свет на незаконные действия Фортье, а также покажет его биологических детей, которые пытаются раскрыть и осознать неприятную правду своего происхождения.

13. Не забываем о хорошем кино. К юбилею Вуди Аллена - премьера фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" - на Первом канале 5 декабря в 23.15. На мультимедийном сервисе Оkko - одна из самых ярких российских комедий года - фильм Михаила Сегала "Глубже", с 3 декабря. Картина отмечена специальным дипломом жюри основного конкурса прошедшего в сентябре 31-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям". В ролях - Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Сергей Бурунов, Антон Лапенко и другие.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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