Тринадцать премьер недели с 20 ноября по 6 декабря

1. Фильмы и программы к юбилею Геннадия Хазанова. Документальный фильм "Я и здесь молчать не стану" - на Первом канале 1 декабря в 00:05 (повтор - 5 декабря в 10:15). "Студент кулинарного техникума", тот самый "попугай Кеша", отважный учитель из итальянской школы... В фильме рассказаны основные вехи биографии Хазанова - о том, как повлияли на него Леонид Утесов, Аркадий Райкин и другие. А также - о жене Злате, дочке Алисе, внучах Мине и Эве. Принимают участие Леонид Якубович, Марк Розовский, Николай Досталь, Алексей Гуськов, Леонид Ярмольник, Максим Галкин и другие. На канале "Россия-Культура" - программа "Линия жизни" с участием Геннадия Хазанова - 4 декабря в 19:45.

2. Британский документальный фильм "Бэнкси. Расцвет нелегального искусства" (Banksy and the Rise of Outlaw Art ) - на Первом канале 4 декабря в 00:15. Фильм посвящен не только и не столько личности самого таинственного андеграундного художника современности, превратившего уличное искусство в политический манифест, картина прослеживает историю становления такого неоднозначного вида искусства, как граффити. В ней принимают участие многие знаменитые художники-стритартеры, которые делятся историями о своем пути в мире уличной живописи. В частности, они рассказывают, как работы таких мастеров, как Кит Харинг, Жан-Мишель Баския и Блек Ле Рат оказали влияние на становление Бэнкси.

3. Документальный Фильм "Гвоздь программы" - к юбилею Нины Руслановой. На Первом канале 2 декабря в 00:05. В фильме принимают участие: сама Нина Русланова, Олеся Рудакова - дочь, Рафкат Габитов - муж, Станислав Любшин, Юрий Кара, Светлана Дружинина, Борис Галкин, Александр Михайлов, Ростислав Хаит, Павел Деревянко.

4. Документальный фильм "Марк Бернес. Я жизнь учил не по учебникам". На канале "ТВ Центр", 4 декабря, 01:05. Сын старьевщика стал кумиром миллионов. Не имел вокальных данных, но выпускал шлягер за шлягером. Бывал резок, а порой и груб, но каждая его песня била в "десятку". Слыл столичным Дон Жуаном, но в душе оставался однолюбом.... Участники фильма Левон Оганезов, Александр Скляр, Елена Драпеко, Татьяна Правдина-Гердт, Владимир Вишневский, Максим Дунаевский, киноведы Вячеслав Шмыров и Ирина Павлова...

5. Сериалы на криминальную тематику - на НТВ. Первый - "Чужая стая". С 30 ноября в 21.20. Майор Шатров переводится на новое место работы из родного Владимира. Ему, всю жизнь работавшему опером, предлагают место в отделе ППС. Здесь, как оказывается, все продажные, и ради денег готовы не раскрывать дела. В первый же день Шатров ввязывается в историю с похищением общака - денег депутатов, бандитов и полиции... В ролях: Дмитрий Ульянов, Сергей Векслер, Татьяна Казючиц и другие.

Второй - "Глаза в глаза". С 30 ноября в 09.25. В городе происходит резонансное преступление - убита финалистка вокального конкурса и любимица зрителей Ангелина Седова. Для расследования этого дела при Следственном комитете создается спецгруппа. "В усиление" начальство отправляет психолога Марию Германову, специалиста по физиогномике, НЛП и составлению психологических портретов... В ролях: Анна Роскошная, Сергей Гузеев, Сергей Селин, Ольга Остроумовва, Данила Шевченко и другие.

6. Сериал "Идеальная семья". На ТНТ, с 30 ноября в 20.00. История о том, как обычное семейство Соколовых соревнуется за звание идеального в телевизионном реалити-шоу. Семейную пару Лешу и Катю Соколовых сыграли Павел Деревянко и Ольга Медынич, их детей - Софья Лукьянова и Иван Бычков. Также в сериале снялись известный телеведущий и актер Вячеслав Манучаров, Борис Дергачев ("ТРИ-АДА"), Валентин Самохин ("Колл-центр") и другие.

7. XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Пройдет в Москве с 1 по 8 декабря. Трансляции в прямом эфире "России К", на сайте и на YouTube-канале "Культуры". В этом году в Москву на конкурс приедут 48 юных музыкантов из 23 стран мира и 12 городов России. Соберется и международное жюри из России, Европы и США. Несмотря на пандемию, конкурс состоится. Участники состязаются в трех номинациях: Фортепиано; Струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас, арфа); Духовые (кроме блок-флейты) и ударные инструменты. 1 декабря в Концертном зале им. П.И. Чайковского днем пройдет жеребьевка, которая определит порядок выступления участников, а вечером состоится Торжественное открытие конкурса.

8. Документальная программа "Подземная Италия" производства крупнейшей итальянской телевизионной компании RAI. На канале "365 дней ТВ", со 2 декабря по средам, в 20.00. Американский археолог Дариус Арья открывает для зрителей подземный мир Италии. Он отправляется по местам, имеющим историческое и археологическое значение, а также современным городским подземельям, чтобы проследить историю развития мира до сегодняшнего дня. Зрителей ждут восемь эпизодов программы. Среди них - обзор самой древней канализации в мире, которая до сих пор используется для работы исторических фонтанов Рима; исследование 26-метрового действующего колодца в Тоди и древних этрусских гробниц в Тарквинии; экскурсия по неаполитанским подземельям и криптам; спуск под исчезнувшее озеро Фучино, осушение которого началось еще в Древнем Риме и другие.

9. Шоу "Последний ниндзя". На канале HDL, с 5 по 13 декабря, в 20.00. Девять современных воинов принимают безжалостный 24-дневный вызов. Их испытание основано на древних законах ниндзя - это уникальный реалити-проект производства Discovery. Все претенденты - мастера боевых искусств мирового класса, бойцы смешанных единоборств и бывшие спецназовцы, - хотят доказать, что могут вынести любые трудности. Участников ждут восемь изнурительных миссий, созданных Джиничи Каваками - последним известным настоящим ниндзя. Тот, кто выдержит все испытания, получит заключительный урок от самого мастера в японском городе Ига, где расположен легендарный дом ниндзя.

10. Документальный сериал, озвученный Томом Хиддлстоном "Земля ночью в цвете". На Apple TV+, с 4 декабря. Фильм впервые в истории показывает ночной образ жизни животных благодаря передовым технологиям и камерам, фиксирующим происходящее в темноте в полноцветном изображении. Проект снят на шести континентах - от полярного круга до африканских саванн.

11. Фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера Обратная перспектива: 2020-1981". Его представляют ГМИИ им. А.С. Пушкина и Amedia TV. Трансляции концертов - в антураже музейных залов. Пять выступлений пройдут в только в прямом эфире телеканала А2 и в разделе "Эфир" онлайн-сервиса Амедиатека. В дальнейшем концерты не будут доступны в записи. 2 декабря. "Художник читает библию" (чтец - Евгений Миронов). Начало программы в 20:00. 6 декабря. "Юбилейное приношение" (пианист - Михаил Плетнев). Начало - в 19:00. 11 декабря. "Звездный час" (Денис Мацуев и Юрий Башмет). Начало - в 20:00. 15 декабря. "Юбилейное приношение" (пианистка Элисо Вирсаладзе). Начало - в 20:00. 18 декабря. "Классика и авангард" ("Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета). Начало - в 20:00.

12. Документальный фильм "Бог детей". Амедиатека, с 3 декабря. Шокирующая история доктора Куинси Фортье, обманом оплодотворивших бесчисленное количество женщин. К Фортье приходило множество пар в надежде зачать ребенка. Их проблемы врач решал жутким способом: тайно использовал свой генетический материал для осеменения женщин, и длилось такое "лечение" десятилетиями. Фильм прольет свет на незаконные действия Фортье, а также покажет его биологических детей, которые пытаются раскрыть и осознать неприятную правду своего происхождения.

13. Не забываем о хорошем кино. К юбилею Вуди Аллена - премьера фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" - на Первом канале 5 декабря в 23.15. На мультимедийном сервисе Оkko - одна из самых ярких российских комедий года - фильм Михаила Сегала "Глубже", с 3 декабря. Картина отмечена специальным дипломом жюри основного конкурса прошедшего в сентябре 31-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям". В ролях - Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Сергей Бурунов, Антон Лапенко и другие.