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30.11.2020 19:53
Рубрика: В мире

Тысячи индийских фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели

Текст: Константин Волков

В Индии многотысячная колонна фермеров, протестующих против политики властей страны, добралась до границ столичного округа Дели. Полиция перекрыла дороги бетонными блоками с намерением остановить крестьян, идущих маршем на столицу.

Ранее правоохранители в нескольких точках применили против манифестантов водометы и дубинки. Как сообщали индийские телеканалы, вооруженные дубинками и ножами фермеры сами начали нападать на полицейских и забрасывать их камнями. Пока что новых стычек не наблюдается, передает издание India Today.

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В столичный округ стянуты силовые подразделения из других штатов Индии. Между тем, власти заявляют, что готовы встретиться с недовольными, если те разблокируют северную дорогу в Дели из штата Химчал-Прадеш, однако фермеры отказались это сделать, и более того, заявили, что в ближайшее время перекроют еще несколько транспортных магистралей в столицу.

Ранее протестующие отказались пройти в Дели и собраться на центральном стадионе "Бурари", потому что, по их сведениям, стадион "может оказаться тюрьмой под открытым небом".

"Мы решили захватить Дели, заблокировав пять главных въездных пунктов в город. У нас с собой запасы еды на 4 месяца, так что беспокоиться не о чем", - заявил Сурджит Фул, один из предводителей фермеров из штата Пенджаб.

Фермеры начали активно выражать недовольство после того, как власти заявили о разработке трех скандальных законопроектов, изменяющих правила торговли сельхозпродукцией и одобренных в сентябре парламентом Индии. Правительство полагает, что новшества помогут развитию аграрного сектора, с помощью которого предполагается поднимать экономику страны, пострадавшую от пандемии коронавируса.

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В частности, нововведения предусматривают ликвидацию посредников и предоставление фермерам права продавать свою продукцию на любом коммерческом рынке страны.

Как заявляют противники нововведений, эти законы лишат крестьян поддержки государства и вынудят продавать свою продукцию перекупщикам по низким ценам. В частности, выражаются опасения, что правительство перестанет закупать зерно и другую сельхозпродукцию по гарантированным ценам, и в таком случае скупщики смогут занижать цены.

Ранее, до марша на Дели, протесты охватили значительную часть страны, в особенности шесть штатов - Пенджаб, Раджастан, Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Харьяна, а также Керала.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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