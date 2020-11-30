Убытки "Газпрома" за три квартала 2020 года составили 218 млрд рублей

За три квартала 2020 года чистый убыток "Газпрома", приходящийся на акционеров, составил 218,4 млрд рублей. В прошлом году, за аналогичный период компания получила прибыль 1,05 трлн рублей. Это следует из финансового отчета (по МФСО) компании за 9 месяцев этого года.

Выручка компании сократилась почти на 25% до 4,3 трлн рублей, а прибыль от продаж газа сократилась почти в три раза до 325 млрд рублей. Чистая выручка от продаж газа сократилась на 849 млрд рублей. Больше всего упала выручка от поставок в Европу.

Убыток компании до уплаты налогов составил 327 млрд руб. против прибыли в размере 1,4 трлн руб. в январе - сентябре 2019 года.

Убыток "Газпрома" в третьем квартале этого года составил 251,3 млрд руб. против 211,8 млрд руб. прибыли годом ранее. Выручка компании за третий квартал снизилась на 13,8% - до 1,4 трлн руб.