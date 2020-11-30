Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос

Исследование немецких ученых показало, что коронавирус может попасть в мозг человека после его вдыхания через нос и застревания в носовой слизи. Это первое научное доказательство того, что коронавирус способен инфицировать нейроны мозга через слизистую оболочку.

Во время пандемии стало ясно, что коронавирус, называемый SARS-CoV-2, вызывает не только респираторный дистресс, но и неврологические проблемы. Например, каждый третий пациент сообщает о таких симптомах, как потеря обоняния или вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошнота. Ученые из Германии провели вскрытие трупов 33 пациентов, умерших от COVID-19, и изучили слизь в задней части носа, над ртом, где горло соединяется с полостью носа, а также образцы ткани мозга. Генетический материал коронавируса присутствовал в наибольших количествах в слизи носовой полости, но белки-шипы SARS-CoV-2, которые выступают из вируса и захватываются человеческими рецепторами для заражения клеток, также были обнаружены в мозгу. Как именно вирус попадает в мозг с этого момента, до сих пор неизвестно, и, по словам экспертов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы раскрыть эту загадку.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в понедельник в журнале Nature Neuroscience , также обнаружилось, что иммунные клетки в мозговой жидкости активизируются после инфицирования. По словам руководителя группы ученых, профессора Хеппнера, присутствие вируса в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки является хорошим объяснением неврологических симптомов, обнаруживаемых у пациентов, таких как потеря обоняния или вкуса. Профессор Хеппнер сказал MailOnline, что присутствие вируса в таких критических областях мозга также может быть причиной делирия, о котором сообщают некоторые пациенты. Делирий - это состояние, при котором люди с трудом могут ясно мыслить, у них могут возникать галлюцинации, возбуждение или перепады настроения