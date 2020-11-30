Ханты-Мансийск. Зима. Вечер. За окном лютый холод. В рамках междисциплинарной конференции ученые сидят перед камином и вяжут из шерсти - кто носки, кто свитер, кто варежки. Начинается неторопливая беседа.

Археолог. Вы, наверное, спросите меня, когда впервые появилась шерстяная ткань? Банальный вопрос. К тому же точных данных у меня нет, эта штука плохо сохраняется. Но известно, что овца была одомашнена примерно 10 тысяч лет назад. Может быть, уже тогда первобытные люди стали делать нити из ее шерсти. Про древние цивилизации известно более точно. Вот недавно я читал исследование "Текстильные технологии Египта: сырьевая база". Автор - старший научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Ольга Орфинская. Так вот, там написано, что первая шерстяная ткань, обнаруженная в Египте, датируется IV тысячелетием до нашей эры. Использовали шерсть овец, коз, лошадей, верблюдов. Впрочем, этот материал у египтян был не очень популярен. То ли дело Рим и Византия…

Палеонтолог. Если уж речь зашла об истории, то начинать надо не с того, кто первый научился делать ткань из шерсти, а с того, кто эту шерсть стал отращивать. Случилось это давно, больше 200 миллионов лет назад. Начиналась эпоха доминирования динозавров, но и предки современных млекопитающих тоже уже существовали. Они были теплокровными, а значит, тело надо было как-то обогревать. Вот матушка-эволюция и снабдила их шерстью. Одним из первых животных, про кого это более-менее точно известно, было существо с красивым названием морганукодон. Мелкое такое, сантиметров десять. Внешне что-то среднее между мышью и землеройкой. Вот его за варежки и благодарите!

Химик. Давайте и я про основы основ. Шерстяная нить состоит в основном из кератинов, это такие белки. Они не растворяются в воде из-за гидрофобных аминокислот, которые входят в их состав. Кстати, изучением структуры креатина занимался знаменитый химик Лайнус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии. Он установил, что молекулы этого вещества организованы в виде двойных спиралей с шагом 0,54 нанометра.

Политолог. Надеялись обойтись без политики? Не получится! Даже сегодня, на исходе второго десятилетия XXI века, лорд-спикер палаты лордов, верхней палаты парламента Великобритании, как и встарь, сидит не просто в кресле, а на подушке квадратной формы, набитой шерстью. Эту традицию ввел в XIV веке Эдуард III: шерсть в Англии была тогда очень важной частью экономики. Британцы эту традицию, как и многие другие, поддерживают, только шерсть в подушке не только английская, но и из других стран Британского Содружества. Согласитесь, неплохая иллюстрация влияния экономики на политические символы.

Экономический географ. Раз уж вы вспомнили про британские владения, не могу не отметить тот примечательный факт, что на данный момент самым крупным экспортером шерсти является Австралия. А эта страна - доминион: фактически независимое государство, признающее власть британского монарха.

Физик. Не буду вам про теплопроводность шерсти рассказывать. Это вы и так знаете, иначе свитер в холода не надевали бы. Но знаете ли вы, почему после стирки шерстяные вещи садятся? На поверхности шерстяных волокон находятся ороговевшие чешуйки. При взаимодействии с водой, особенно горячей, они распушаются. А во время самой стирки или отжима сцепляются между собой, как застежки-липучки, и вещь уменьшается в размере. Любимые шерстяные носки стирайте в прохладной воде!

Этнограф. Раз уж мы в Ханты-Мансийске, то давайте про местные традиции. Народы Севера вяжут из шерстяных нитей чулки с особыми узорами - у каждого из них свой способ выполнения и смысл. Так, например, узор "локоть лисы" сделан в геометрическом стиле. В названии нередко фигурируют разные части тела животных. Словосочетания, связанные с локтем, обычно относятся к названию земель, охраняемых духом-покровителем в том или ином облике. Есть дух, принимающий вид лисы. Северные ханты называют его Тэк-ики.

Математик. Помните, есть геометрия Лобачевского, которая отрицает аксиому о параллельных прямых? Наверное, вам сложно представить, как выглядит такой мир. Да и не только вам, неевклидову геометрию вообще очень трудно визуализировать. Но тут как раз на помощь приходит вязание! Математик Дайна Тайминя сумела сделать из шерсти модели геометрии Лобачевского. В 2009 году она даже выпустила книгу под названием "Вязальные приключения с гиперболическими плоскостями".