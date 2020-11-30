Упрощен порядок установления инвалидности

Для установления инвалидности теперь достаточно будет приехать в бюро медико-социальной экспертизы единожды, повторные обращения граждан исключены. Вступило в силу постановление правительства, согласно которому дополнительная информация, которой не хватает для освидетельствования, должна запрашиваться у медицинской организации путем межведомственного взаимодействия.

Документ также устанавливает сроки, в течение которых бюро МСЭ может ее затребовать. На это ему дается три дня со дня обращения гражданина, которого об этом необходимо поставить в известность.

Передать недостающие сведения медорганизация должна в течение двух недель со дня поступления запроса. Уточняется, что она самостоятельно может назначить человеку необходимые медобследования и провести их, уложившись в этот срок.

Для такой заочной медико-социальной экспертизы письменного согласия гражданина не требуется, говорится в постановлении.

Ожидается, что нововведение упростит получение услуг по установлению инвалидности, ранее человека часто отправляли на дополнительные медицинские обследования, после которых ему приходилось повторно обращаться за прохождением медико-социальной экспертизы, отмечают во Всероссийском обществе инвалидов.