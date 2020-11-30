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30.11.2020 18:17
Рубрика: В мире

В Дании после истребления норок требуют отставки премьер-министра

Текст: Константин Волков

Датская оппозиция требует отставки премьер-министра королевства Метте Фредериксен, которая ранее дала согласие на уничтожение нескольких миллионов норок в зверохозяйствах страны из-за опасения распространения коронавируса. Об этом сообщает датское издание Politiken.

Фото: РИА Новости
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На днях премьер посетила фермы, где выращивались норки, и заплакала, выслушав рассказ о том, как зверьков принудительно изымали с ферм и усыпляли газом.

Оппозиция упрекает Фредериксен в том, что она потеряла контроль над страной и дала возможность совершить необдуманный шаг. Изъятие и умерщвление около 17 миллионов норок в начале ноября критики называют "крупнейшей в истории страны экспроприацией". Главной ошибкой считают уничтожение здоровых особей, поскольку этот шаг поставил на грань исчезновения меховую отрасль в Дании, которая занимала лидирующие позиции на рынке. Теперь же многие фермеры, чьим основным доходом было производство шкурок, могут разориться.

При этом наспех закопанные трупы убитых газом животных начали показываться из-под земли в местах захоронений, поскольку могилы были выкопаны в песчанике, и раздутые газами тушки стало выдавливать наверх. Теперь власти планируют эксгумировать всех убитых норок и сжечь их.

В мире Европа Дания

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