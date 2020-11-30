В Египте вскрыли гробницы с "печатями проклятий"

Некоторые гробницы, из открытых археологами в египетском некрополе Саккара, содержат нарисованные на стенах заклинания и проклятия, предназначенные для отпугивания злоумышленников.

В древнем "городе мертвых", расположенном в 30 километрах от Каира, за последние месяцы были обнаружены 160 саркофагов. Они находились на глубине примерно 12 метров и оставались нетронутыми 2,5 тысячи лет.

Ученые обнаружили украшенные иероглифами саркофаги, стены гробниц, в которые они были уложены, хорошо сохранились, благодаря чему оказалось возможным расшифровать надписи. Как рассказала Business Insider египтолог из Американского университета в Каире Салима Икрам, так называемые "печати проклятий" предназначались для тех, кто попытался бы осквернить места упокоения мумий.

- Общий смысл этих посланий сводится к тому, что, если в гробницу войдет "нечистый телом или намерениями" человек, тогда совет богов может наказать нарушителя и свернуть ему шею, как гусю, - пояснила Икрам.

Одно из таких проклятий было найдено в гробнице чиновника фараона, визиря Анхмахора, жившего более четырех тысяч лет назад во времена Шестой династии Египта. Он был погребен в мастабе - надземной гробнице в форме прямоугольного ящика.

Еще одна надпись гласила: "Все, что нарушитель может сделать против моей могилы, то же самое будет сделано и с его собственностью". Рядом находилось предупреждение, что "визирь знает секретные заклинания, магию и внушит нечистым страх перед призраками".

Вместе с тем, в могиле Анхмахора были и послания, приветствующие людей с добрыми помыслами. В них, в частности, говорится, что визирь защитит их при дворе Осириса - властителя подземного царства, который судит мертвые души перед их переходом в загробную жизнь.

Икрам отметила, что большинство из "печатей проклятий" были сделаны между 2575 и 2150 годом до нашей эры.

После тщательного исследования и подготовки саркофаги будут распределены между разными музеями Египта.