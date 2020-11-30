В финале конкурса "Билингва" приняли участие школьники из 21 страны мира

На международный конкурс двуязычных эссе "Билингва" в этом году подано рекордное число заявок: свои сочинения ребята написали на 43 языках мира.

Лауреатов из-за пандемии наградили онлайн. Но все надеются на настоящую встречу в Москве, поэтому на итоговой церемонии финалисты вместе прочитали стихотворение "Песня о Москве" Виктора Гусева. Легендарные строки "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве" звучали на 28 языках мира.

Количество зарубежных стран, которые представляют финалисты в 2020 году, выросло по сравнению с 2019 годом. Теперь это 21 зарубежное государство: в каждом из них живут семьи, имеющие российские корни и сохраняющие русский язык.

"В 2020 году из-за пандемии мы были вынуждены большую часть времени проводить дома. Именно оставаясь дома, мы по-настоящему осознали важность общения, в том числе на родном языке. Наш конкурс "Билингва" - это шанс для двуязычных детей показать всему миру ценность и красоту своих родных языков, родной культуры", - сказала председатель оргкомитета конкурса, профессор МПГУ, руководитель Центра "Этносфера" Елена Омельченко.

По словам организаторов конкурса, жюри оценивает литературное чутье в сочетании с искренностью, а также использование возможностей сразу двух языков: родного и русского, которые иногда кардинально различаются и грамматическим строем, и музыкальностью. Но главное, в конкурсном сочинении должен вестись разговор о главном: будь то цена Победы и отношение к ветеранам Великой Отечественной, как, к примеру, в работе школьницы из Волгограда Дарьи Соколовой, или социальное и экономическое неравенство, как в эссе Ариунболда Хонгора (Монголия), или мифы и легенды родной Черногории, как в исследовании Ивана Шчепановича, или родной язык и его место в мире, как в сочинении Александра Русу из Молдавии.

Участие в конкурсе иностранных студентов московских вузов расширило разнообразие представленных в конкурсе этнических языков за счет нескольких африканских, среди которых есть такие экзотические, как эве, малинке (манинка) и пулар (фула).

Из зарубежных стран наиболее активными участниками конкурса стали Казахстан и Беларусь, из регионов России - Республики Татарстан и Дагестан, Свердловская и Томская области.

Многим участникам еще предстоит осмыслить, что представляет для них русский язык и русская культура. А первые, уверенные шаги в этом направлении сделаны.

Поздравляя лауреатов и финалистов конкурса, председатель жюри, доцент кафедры общего и сравнительного языкознания филологического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Владимировна Синёва отметила, что в конкурсе "Билингва" участвовали юные авторы почти со всех континентов.

"В эссе раскрывается глубина характера, цельность натуры, целеустремленность авторов, универсальное и уникальное в их культурах. В век новых технологий, цифровизации всех сфер деятельности человека особенно важна гуманитарная составляющая образования, и конкурс эссе "Билингва" с честью выполняет эту миссию", - отметила она.

За три дня финальных мероприятий ребята успели познакомиться и пообщаться на различных онлайн-площадках: например, в рамках мастер-класса "Традиции гостеприимства у народов России и мира" и молодежного форума "Москва многоликая и разноязычная". Сильное впечатление произвела и интерактивная экскурсия по музею "Царицыно", подготовленная специально для детей-билингвов.