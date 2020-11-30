В Гидрометцентре дали прогноз на начало зимы

В середине недели в Москве похолодает, но температура все равно останется выше климатической нормы, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

"Область высокого давления остановилась над Казахстаном. И она оцепляет юг Урала, юг Поволжья и до Москвы немного докатывается. И там, в этом районе, аномальные температуры, холоднее нормы на 8 градусов. В столице пока тепло, на 3-4 градуса теплее нормы", - пояснил синоптик. Но холод все-таки придет в центр европейской территории. Похолодание начнется со вторника. Дневная и ночная температуры составят плюс 1 - минус 1 градус. Ожидается мокрый снег и порывистый ветер, то есть погода будет совсем не комфортной.

2 декабря станет еще холоднее: минус 1-3 градуса днем и ночью. Но осадки прекратятся. И на небе даже возможны прояснения, чего давно не было. В четверг еще похолодает: ожидается минус 4-6 градусов ночью и минус 2-4 градуса днем. Но это все равно выше климатической нормы.

В выходные ночью легкий морозец - минус 3-8 градусов, днем 0 - минус 5 градусов.

"В воскресенье увидим солнышко - ожидается переменная облачность без осадков", - пообещал синоптик. А вот снега пока не будет. То, что выпадет на неделе, не сможет покрыть землю.