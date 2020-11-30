В Испании опубликовали советы, как безопасно отметить праздники

После того, как минздрав Испании подготовил список правил для празднования Нового года и Рождества, местные СМИ начали делиться практическими советами, как безопасно отметить эти даты.

Первое, что рекомендуется сделать, это определить, сколько человек соберется за одним столом. По мнению властей, лучше всего ограничить число участников застолья членами семьи, проживающими в одном доме. Если же кто-то намеревается пригласить гостей, то общее количество собравшихся не должно превышать 6 человек. В связи с этим стоит заранее оповестить родственников, проживающих в других городах, что в этом году не получится всем вместе отметить Новый год и Рождество. Дело в том, что в Испании довольно большие семьи, и на праздники в доме представителей старшего поколения могут собираться по несколько десятков человек.

Тем, кто проживает в южной части Испании, советуют устроить праздник под открытым небом. А вот всем остальным в оставшиеся недели рекомендовано научиться качественно проветривать помещения, если, конечно, это не удалось сделать за предыдущие восемь месяцев.

СМИ также напоминают, что даже отрицательный тест на коронавирус не дает права делать все, что захочется. А потому необходимо продолжать соблюдать все рекомендации врачей: носить маски, часто мыть руки и держать безопасную дистанцию.

Тем, кто решится позвать гостей, советуют запастись бумажными пакетами, чтобы пришедшие могли сложить в них маски, а сами пакеты подписать. Одновременно рекомендуется приготовить несколько запасных масок, чтобы гости могли менять их, а у входа поставить бутылку с дезинфицирующим средством.

В ванной комнате кусковое мыло рекомендовано заменить на жидкое, приготовить бумажные салфетки вместо полотенец, а также мусорное ведро с педалью.

К застолью хозяевам советуют подписать каждый стакан или бокал, чтобы гости случайно их не перепутали. Блюда рекомендовано подавать порционно. При этом за столом нужно назначить дежурных, в обязанности которых будет разливать напитки или разносить тарелки.

Такие простые правила позволят максимально безопасно отметить приближающиеся праздники.