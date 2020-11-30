В Кадастровой палате рассказали, как обратиться к нотариусу онлайн

С 29 декабря россияне смогут общаться с нотариусами онлайн. Соответствующий порядок утвержден Минюстом. А эксперты Федеральной кадастровой палаты прокомментировали новые поправки.

Что нужно сделать, чтобы совершить нотариальные действия, лично не обращаясь к нотариусу? Прежде всего направить в Федеральную нотариальную палату через портал госуслуг, личный кабинет или веб-сервис Единой информационной системы (ЕИС) нотариата заявление о совершении нотариального действия. Полный пакет документов вместе с заявлением необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Подать документы удаленно может как собственник недвижимости, так и его представитель по доверенности. Получить сертификат УКЭП можно в удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты, имея при себе лишь три документа: паспорт, ИНН и СНИЛС. Юридически электронная подпись имеет силу, равную собственноручной подписи.

Затем нужно выбрать место совершения действия: нотариальный округ или регион. Заявление поступит первому в очереди нотариусу. Как только оно будет принято, человеку направят уведомление на адрес электронной почты и дополнительно в личный кабинет портала госуслуг или сервисы ЕИС. Оплатить нотариальные услуги можно наличными или безналичными средствами. После зачисления оплаты в Федеральную нотариальную палату тоже придет уведомление. В течение пяти рабочих дней со дня его получения заявитель получит электронный нотариальный документ. А если нотариальное действие нельзя совершить, то в тот же срок придет постановление об отказе. Тогда нотариус вернет заявителю деньги не позднее 10 дней со дня вынесения постановления по реквизитам, указанным в заявлении.

"Опция подачи заявления онлайн упростит совершение сделок с недвижимостью. При этом все сведения в документах, в том числе персональные данные, надежно защищены законодательством", - пояснил заместитель начальника Правового управления Федеральной кадастровой палаты Сергей Коркунов.

Нотариус может быть государственным или частным. Независимо от места работы он действует от лица Российской Федерации. За пределами страны заверить сделки могут в российских консульствах.

Какие операции с недвижимостью нужно заверять нотариально

1. Участие нотариуса необходимо при отчуждении недвижимости, которой владеет несовершеннолетний ребенок или гражданин, признанный ограниченно дееспособным или недееспособным.

За детей, не достигших 14 лет, сделки по распоряжению недвижимым имуществом могут совершать от их имени только родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают такие сделки с письменного согласия законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.

2. Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Подпись нотариуса необходима и при одновременной продаже всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке.

3. Завещание. Вид односторонней сделки, когда действующий собственник после смерти передает свои имущественные права новому владельцу. При составлении завещания согласие наследника не требуется. Нотариус удостоверяет завещание и оглашает его на процедуре открытия наследства.

4. Наследственный договор. Сделка, по форме напоминающая завещание. Отличительная особенность заключается в ее двусторонности. Договор составляется с обоюдного согласия наследодателя и наследника и заверяется у нотариуса. Сделка может быть возмездной и безвозмездной.

Что будет, если эти сделки провести без участия нотариуса

Когда по закону удостоверить сделку необходимо, но стороны пренебрегли этой нормой, сделку признают ничтожной.

Случается, что одна сторона полностью или частично выполнила условия сделки, подлежащей обязательному нотариальному удостоверению, а другая - уклоняется от такого удостоверения сделки. По требованию добросовестного контрагента суд может признать сделку действительной.

Сколько стоят услуги нотариуса?

Стоимость услуг государственного нотариуса зависит от госпошлины. Работу частного специалиста необходимо оплатить по нотариальному тарифу и добавить к этой сумме плату за услуги правового и технического характера, если они были оказаны. Размер платы устанавливает региональная нотариальная палата.

Тарифы на оплату нотариальных услуг, требующих обязательного заверения, указаны на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Где хранятся данные сделок?

Нотариальные действия специалистов по всей России содержатся в Единой информационной системе нотариата. К данным, которые находятся в открытом доступе, относятся:

* сведения о доверенности (о лице, удостоверившем доверенность, дате удостоверения, ее регистрационном номере в реестре нотариальных действий, дате и времени внесения сведений об отмене доверенности в этот реестр в случае, если доверенность отменена);

* сведения о залоге движимого имущества;

* сведения об открытых наследственных делах с информацией о нотариусе, в производстве которого находится наследственное дело.

Сведения предоставляются абсолютно бесплатно, ежедневно и круглосуточно.