31 декабря прекращается срок действия моратория для судебных приставов на визиты к гражданам-должникам и аресты имущества.

Мораторий был введен в связи с пандемией. Это одновременно и санитарная мера, и экономическая. В эти непростые дни любые лишние контакты не желательны, людям стоит держаться подальше друг от друга. Тем более что у многих граждан возникли и экономические трудности в связи с введенными ограничениями.

"Работа службы в условиях распространения коронавирусной инфекции была организована в непрерывном режиме с учетом требований санитарной безопасности, - подчеркнул директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. - С учетом пандемии были минимизированы выходы по адресам проживания должников-физических лиц, принудительное исполнение максимально переведено в дистанционный формат".

При этом введенный мораторий не распространялся на принадлежащие должникам транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, самоходные машины. Машины нередко арестовывают в ходе совместных рейдов приставов и ГАИ.

"Совместные рейды с ГИБДД по розыску должников относятся к классическим способам работы, они в настоящее время проводятся с учетом всех установленных санитарно-эпидемиологических норм, - отметил Дмитрий Аристов. - Проведение рейдов - уже сложившаяся и эффективная практика. Выявленные должники, не желая расставаться со своим транспортным средством, как правило, стремятся оплатить имеющуюся задолженность. В противном случае на автотранспорт, принадлежащий должникам на праве собственности, накладывается арест, он изымается. Впоследствии арестованное имущество реализуется в соответствии с требованиями законодательства в счет погашения задолженности".

Будут ли возобновлены визиты судебных приставов к должникам после окончания моратория, зависит от эпидемиологической обстановки.