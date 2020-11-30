В Кремле назвали делом Байдена возможный выбор Псаки в пресс-секретари

В Москве надеются на то, что в Вашингтоне появится со временем политическая воля к нормализации отношений. Возможное возвращение на пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки - внутреннее дело США, считают в Кремле.

"Это выбор главы государства - после того как будут подведены официальные итоги выборов и закончатся все юридические оспаривания", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Это вопрос внутренний, вопрос самого господина Байдена. Это к Кремлю не имеет отношения", - добавил он.

"Что касается двусторонних отношений - пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику. Ее формулирует глава государства. По крайне мере, в нашей стране, - напомнил представитель Кремля. - И, конечно, многое зависит от президента США".

"Традиционно мы надеемся, что со временем в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации двусторонних отношений с РФ. До сих пор, к сожалению, этого не произошло", - констатировал Песков.