В Кремле оценили возможность новой помощи бизнесу из-за пандемии

Новости

Носителей COVID-19 без симптомов назвали более опасными 15:03
Голикова: Горячим питанием обеспечены более 7 млн школьников 14:55
В Приморье задержали водителей, пытавшихся проехать на остров Русский 14:49
Госкомпания "Автодор" подготовила дороги к зимней эксплуатации 14:49
Голикова: Число сирот с 2018 года сократилось на 15% до 42 тысяч 14:48
Матвиенко предложила передать минтруду все вопросы семейной политики 14:42
Мишустин призвал исключить попытки обойти нормы ВТО 14:41
Очередное заседание СМИД ОДКБ пройдет в онлайн-формате 14:39
Основатель бренда "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса 14:38
Минфин перечислил 10 млрд рублей на поддержку медработников 14:26
Суд продлил арест журналисту Ивану Сафронову 14:15
Певица Полина Гагарина подала заявление о разводе 14:13
В России создадут ассоциацию участников "Большой перемены" 14:12
В Подмосковье обокрали фургон с кинореквизитом 14:08
Мишустин обвинил Запад в нарушении международных принципов 14:05
"Урал" в домашнем матче победил "Сочи" 1:0 14:04
Полиции пришлось стрелять при задержании мужчины, пырнувшего ножом таксиста 13:55
Светлана Светличная решила подарить свою квартиру соседям 13:50
Должники смогут подавать ходатайства приставам через портал госуслуг 13:43
Сын Аршавина стал футболистом академии "Спартака" 13:38
Более 11 тысяч деревьев посадили на территории ТиНАО в 2020 году 13:27
Песков заявил об отсутствии конкретных планов по мосту на Сахалин 13:25
Тодоровский-младший снимет фильм о поиске смысла жизни 13:25
Международный комитет Совфеда поддержал законы о верховенстве Конституции 13:22
В России удвоили производство "Авифавира" для лечения коронавируса 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 13:55
Рубрика: Власть

В Кремле оценили возможность новой помощи бизнесу из-за пандемии

Текст: Кира Латухина
Меры поддержки бизнеса будут формулироваться при необходимости, но сейчас речь об очередных пакетах помощи не идет - ведь нет локдауна, пояснили в Кремле.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса и получает информацию о проблемах, заверил журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до конца 2021 года

"Проблемы есть, они связаны с общим экономическим кризисом", - пояснил представитель Кремля. Россия не может оставаться в стороне от негативных процессов, которые происходят в мире, вызванных пандемией, пояснил он.

"Набор мер поддержки был сформулирован и реализован, - напомнил Песков. - Экономика не закрывается, она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание: так организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику".

"Дальше какие-то меры уже будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые нужно только в пакете рассматривать. Сейчас не идет речи об очередных пакетах помощи - просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать", - объяснил Песков. "Весной ситуация была кардинально другая, весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун", - добавил он.

На вопрос о том, какие условия нужны для того, чтобы был выработан новый пакет мер поддержки бизнеса, пресс-секретарь ответил, что правительство находится в постоянном диалоге с организациями, которые представляют малый и средний бизнес. "В рамках этого диалога уже формулируются какие-то потребности", - заключил он.

Песков назвал возможный срок начала массовой вакцинации от коронавируса
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Мишустин обвинил Запад в нарушении международных принципов
В Кремле оценили возможность новой помощи бизнесу из-за пандемии
С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России