В Кремле оценили возможность новой помощи бизнесу из-за пандемии

Меры поддержки бизнеса будут формулироваться при необходимости, но сейчас речь об очередных пакетах помощи не идет - ведь нет локдауна, пояснили в Кремле.

Правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса и получает информацию о проблемах, заверил журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Проблемы есть, они связаны с общим экономическим кризисом", - пояснил представитель Кремля. Россия не может оставаться в стороне от негативных процессов, которые происходят в мире, вызванных пандемией, пояснил он.

"Набор мер поддержки был сформулирован и реализован, - напомнил Песков. - Экономика не закрывается, она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание: так организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику".

"Дальше какие-то меры уже будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые нужно только в пакете рассматривать. Сейчас не идет речи об очередных пакетах помощи - просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать", - объяснил Песков. "Весной ситуация была кардинально другая, весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун", - добавил он.

На вопрос о том, какие условия нужны для того, чтобы был выработан новый пакет мер поддержки бизнеса, пресс-секретарь ответил, что правительство находится в постоянном диалоге с организациями, которые представляют малый и средний бизнес. "В рамках этого диалога уже формулируются какие-то потребности", - заключил он.