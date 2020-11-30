Лондонских бездомных в честь Рождества поселят в столичных отелях на две недели. Как сообщает газета The Sunday Times, им предложат трехразовое питание с доставкой в номер, а также медицинские услуги.

Идея такого размещения принадлежит благотворительной организации Crisis, которая уже забронировала 517 номеров в четырех лондонских отелях. Гостиницы ради такого дела снизили цены на комнаты. Обычно на Рождество Crisis размещала тысячи бездомных в общественных и конференц-залах, но коронавирус вынудил организацию перейти на новый формат.

Специально для будущих постояльцев волонтер организации сделал мобильное приложение, через которое можно будет узнать, когда в отель приедет врач для осмотра, а также смотреть развлекательные передачи - в том числе рождественские. В одной из таких даже примут участие британские звезды: певица Элли Голдинг, актриса Имельда Стонтон и ее коллега по цеху Джонатан Прайс.