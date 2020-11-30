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30.11.2020 22:20
Рубрика: В мире

Бездомным оплатят отели

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Лондонских бездомных в честь Рождества поселят в столичных отелях на две недели. Как сообщает газета The Sunday Times, им предложат трехразовое питание с доставкой в номер, а также медицинские услуги.
На Рождество более 500 британских бездомных смогут переселиться в гостиницы. Фото: EPA На Рождество более 500 британских бездомных смогут переселиться в гостиницы. Фото: EPA
На Рождество более 500 британских бездомных смогут переселиться в гостиницы. Фото: EPA

Идея такого размещения принадлежит благотворительной организации Crisis, которая уже забронировала 517 номеров в четырех лондонских отелях. Гостиницы ради такого дела снизили цены на комнаты. Обычно на Рождество Crisis размещала тысячи бездомных в общественных и конференц-залах, но коронавирус вынудил организацию перейти на новый формат.

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Специально для будущих постояльцев волонтер организации сделал мобильное приложение, через которое можно будет узнать, когда в отель приедет врач для осмотра, а также смотреть развлекательные передачи - в том числе рождественские. В одной из таких даже примут участие британские звезды: певица Элли Голдинг, актриса Имельда Стонтон и ее коллега по цеху Джонатан Прайс.

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