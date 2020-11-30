В Минске отмечают риски иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ

На возросших рисках иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ акцентировал внимание заместитель председателя верхней палаты белорусского парламента Анатолий Исаченко. Член совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, поясняет БЕЛТА, выступил в понедельник на пленарном заседании этой международной организации.

Оно проходит, уточняет агентство, под руководством председателя Государственной думы России, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина в формате видеоконференции. В составе белорусской делегации - член президиума верхней палаты Сергей Рачков, депутат нижней палаты Игорь Лавриненко и заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель белорусского парламента Виктор Когут.

Несмотря на то, что именно парламентская дипломатия призвана способствовать снижению международной напряженности, приходится констатировать, заявил Исаченко, что ряд западных законодательных органов на фоне демонтажа основных геополитических договоренностей принимают разного рода недружественные резолюции.

Он напомнил, в частности, что в текущем месяце США в одностороннем порядке вышли из очередного международного договора. На этот раз - из Договора по открытому небу, участником которого является и Беларусь. "Налицо деградация международных правовых механизмов по контролю над вооружениями. Вывод один - такой непростой обстановке противостоять можно только коллективными усилиями", - констатировал парламентарий.

Он отметил актуальность вступившего в силу в прошлом году Соглашения о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в области обеспечения международной информационной безопасности, а также своевременность принятия в связи с этим ассамблеей концепции, плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам.

В условиях нарастания глобальных террористических угроз, подчеркнул Исаченко, "исключительную важность представляет собой деятельность ОДКБ по реализации контртеррористической стратегии ООН". В этой связи он высказался за наращивание контактов по этим вопросам с профильными структурами и уполномоченными лицами не только ООН, но и ОБСЕ, СНГ и ШОС.

В повестке дня видеоконференции, уточняет агентство, - 12 вопросов. Особое внимание участники уделяют итогам работы по реализации приоритетов председательства России в ОДКБ в 2020 году, обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерам по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Участникам международного диалога, информируют новостные порталы, представлены на рассмотрение три проекта рекомендаций, проекты концепции плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам, а также программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств ОДКБ на 2021-2025 годы.