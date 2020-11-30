В Москве ребенок умер после игры на детской площадке

На северо-западе столицы мальчик получил тяжелую травму во время игры на детской площадке. Впоследствии 10-летний пациент скончался в больнице, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кадры с места происшествия попали в Telegram-паблики в субботу днем. По словам очевидцев, мальчик играл с 7-летним братом на площадке во Врачебном проезде. Один из детей подкинул палку, и она упала мальчику на голову. Ребенок потерял сознание, врачи реанимировали его и повезли в больницу. Как отмечают источники агентства, школьник находился в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, он скончался.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, следователи выясняют все подробности несчастного случая.