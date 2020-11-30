В Нагорный Карабах вернулись уже более 25 тысяч беженцев

В Минобороны РФ рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на 23 наблюдательных постах российские миротворцы продолжают круглосуточно мониторить обстановку и контролировать соблюдение режима прекращения огня. За прошедшие сутки нарушений на линии соприкосновения они не зафиксировали.

При содействии наших "голубых касок" из Армении возвращаются беженцы. За минувшие сутки таких было 1699 человек. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч местных жителей.

Тем временем российские военные продолжают оказывать помощь властям Карабаха. Благодаря этому уже возобновился учебный процесс в школе № 2 города Степанакерт. Там за парту вернулись более 400 ребят. Завершаются восстановительные работы и в школе № 8. Ее здание подключили к системе электропитания, в школу подали тепло, там заменили поврежденные стеклопакеты.

"Российские миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций, - отметил Конашенков. - За сутки на территории Нагорного Карабаха восстановлено три опоры линий электропередач, 1 200 метров газопровода, более 1500 метров линий связи и две трансформаторных подстанции".

Кроме того, наши военные саперы ведут очистку местности от взрывоопасных предметов. По данным Минобороны РФ, всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерные подразделения миротворцев разминировали более 29 гектаров земли и около 10 километров дорог. Саперы проверили более сотни домов и социально значимых объектов, обезвредили 968 неразорвавшихся боеприпасов.

Конашенков также сообщил, что в Степанакерте развернули полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения Минобороны России. Эта полевая лечебница укомплектована квалифицированным медицинским персоналом, оснащена современным оборудованием и операционными блоками. "Хирургическое, реанимационное, приемное отделения и лечебный стационар готовы к оказанию медицинской помощи", - сообщил официальный представитель нашего военного ведомства.

Он отметил, что при координации российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших. "Установлены контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями, - сообщил Конашенков. - Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении".