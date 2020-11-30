В Нагорный Карабах вернулись уже более 25 тысяч беженцев

При содействии наших "голубых касок" из Армении возвращаются беженцы. За минувшие сутки таких было 1699 человек. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч местных жителей.
Тем временем российские военные продолжают оказывать помощь властям Карабаха. Благодаря этому уже возобновился учебный процесс в школе № 2 города Степанакерт. Там за парту вернулись более 400 ребят. Завершаются восстановительные работы и в школе № 8. Ее здание подключили к системе электропитания, в школу подали тепло, там заменили поврежденные стеклопакеты.
"Российские миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций, - отметил Конашенков. - За сутки на территории Нагорного Карабаха восстановлено три опоры линий электропередач, 1 200 метров газопровода, более 1500 метров линий связи и две трансформаторных подстанции".
Кроме того, наши военные саперы ведут очистку местности от взрывоопасных предметов. По данным Минобороны РФ, всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерные подразделения миротворцев разминировали более 29 гектаров земли и около 10 километров дорог. Саперы проверили более сотни домов и социально значимых объектов, обезвредили 968 неразорвавшихся боеприпасов.
Конашенков также сообщил, что в Степанакерте развернули полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения Минобороны России. Эта полевая лечебница укомплектована квалифицированным медицинским персоналом, оснащена современным оборудованием и операционными блоками. "Хирургическое, реанимационное, приемное отделения и лечебный стационар готовы к оказанию медицинской помощи", - сообщил официальный представитель нашего военного ведомства.
Он отметил, что при координации российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших. "Установлены контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями, - сообщил Конашенков. - Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении".