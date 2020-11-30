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30.11.2020 19:56
Рубрика: Власть

Засудим вместе

В России резко выросло число коллективных исков
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
В России активно заработала новая практика: граждане стали объединяться и подавать коллективные иски для защиты своих прав. Пойти в суд большой компанией можно, когда обидчик у всех один. Например, для жильцов дома это может быть застройщик или управляющая компания.

В Тукаевском районе Татарстана многодетные семьи, получившие земельные участки под строительство, коллективно победили в суде местных чиновников: суд обязал начальников провести дорогу к молодому поселку. А в Ставропольском крае экологи, подав коллективный иск, успешно оспорили местный закон: он разрешал чиновникам менять границы охраняемых природных территорий. "Менять" - читай сокращать. Суд согласился с аргументами экологов.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Возможность подавать коллективные иски в гражданских процессах появилась у граждан год назад. До того было право объединяться, чтобы подавать административные иски - то есть судиться с чиновниками. Но сейчас ответчиками по групповым искам могут стать банки, страховые компании, управляющие компании и прочие, в общем, любые организации, способные нарушить права массы граждан. Допустим, некая фирма задержала всем своим сотрудникам зарплату. Или заставила людей бесплатно трудиться сверхурочно. Сотрудникам не придется судиться по отдельности, достаточно будет подать один коллективный иск.

"Чтобы иск был принят судом, необходимо минимум 20 истцов в гражданских групповых исках, в арбитражных групповых исках достаточно всего пяти заявлений", - сказала адвокат Ирина Цветкова.

Рядовому гражданину коллективный иск экономит время и деньги. Нет необходимости самостоятельно ходить по судам, все сделают активные соседи. Достаточно только поставить свою подпись. Распределить затраты можно с помощью нотариального соглашения.

В гражданском процессе для подачи коллективного иска надо минимум 20 истцов

"Привлечение нотариуса позволяет обеспечить законность соглашения между участниками группового иска, должный уровень защиты их прав и законных интересов при распределении между ними судебных затрат и последующих возмещений", - отметил член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Александр Сагин.

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