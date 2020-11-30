В России создадут ассоциацию участников "Большой перемены"

В России появится ассоциация участников конкурса для школьников "Большая перемена". Он входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". В 2020 году в конкурсе участвовало более миллиона школьников.

- "Большая перемена" - это проект, который позволяет ребятам реализовать свои мечты и раскрыть таланты. Как говорил наш президент, каждый человек талантлив. Вопрос только в том, как быстро он сможет найти свой талант и реализовать его - это важнейшая ответственность государства: создать условия для того, чтобы люди могли раскрыть свой потенциал как можно в более раннем возрасте. В конкурсе "Большая перемена" отношение к участникам, как ко взрослым. Они - главные в этом конкурсе и имеют возможность принимать решения самостоятельно, - рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. - В "Артеке" вместе с финалистами мы обсудили, как будет развиваться "Большая перемена" в дальнейшем, и именно на финале Президент России Владимир Путин принял решение, что конкурс станет ежегодным. По традиции, конкурс будет стартовать в День больших перемен - 28 марта. "Большая перемена" - это пространство непрерывного развития для всех школьников. В сообществе конкурса без перерыва будут проходить тематические месяцы, партнерами которых будут выступать крупнейшие компании страны. Для ребят это возможность пробовать и выбирать разные направления, выигрывать призы и находить друзей со всей страны. Еще очень важно, что теперь в новом сезоне к старшеклассникам смогут присоединиться ученики 5-7 классов. Это даст им возможность еще раньше попробовать себя в разных направлениях и успеть быстрее реализовать свой талант.

На Всероссийском открытом уроке, который был посвящен итогам первого сезона "Большой перемены", министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что ждет участников конкурса дальше:

- Мы приняли решение создать ассоциацию участников "Большой перемены", - рассказал Сергей Кравцов. - Вместе с ребятами в конкурсе принимали участие учителя и наставники. Их роль была очень важна. Всегда нужно помнить, что самые главные наставники в жизни - родители и учителя.

Напомним, по итогам конкурса 20 лучших школ получили по 2 млн рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения. 300 учеников одиннадцатых классов - по 1 млн рублей, которые они смогут направить на оплату обучения в ведущих вузах страны, а в случае поступления на бюджетное отделение - на ипотеку, 300 девятиклассников и десятиклассников - по 200 тысяч рублей, которые могут быть израсходованы на дополнительное образование, все 1200 участников финала получат путевки в "Артек"..

Организаторы открытого урока - Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена", Министерство просвещения РФ, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО и НИТУ "МИСиС". Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия - страна возможностей", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр".