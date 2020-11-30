В России удвоили производство "Авифавира" для лечения коронавируса

Производство противовирусного лекарства "Авифавир" в ноябре увеличено в два раза до 200 тысяч упаковок в месяц. РФПИ и основной производитель препарата "ХимРар" направили в Минздрав России заявки на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства, - сообщили сегодня в РФПИ. В фонде ожидают, что к концу декабря объемы производства достигнут 400 тысяч упаковок в месяц.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и нехваткой лекарств в ноябре "ХимРар" перевел производство на круглосуточный режим работы и удвоил выпуск препарата до 200 тысяч упаковок в месяц.

"Кроме того, был проведен аудит для осуществления трансфера технологии производства "Авифавира" на площадки российских партнеров, и 25 ноября 2020 года поданы заявки в Минздрав России на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства", - отметил в РФПИ, подчеркнув, что это позволит увеличить выпуск лекарства еще в два раза - до 400 тысяч упаковок. "Одновременно ведутся интенсивные отгрузки "Авифавира" уполномоченным дистрибьютерам для поставки в регионы и обеспечения амбулаторного применения", - отметили в РФПИ.