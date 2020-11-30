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Рубрика: Общество

Кликни на урок

В школах появятся нормативы по использованию гаджетов
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Министерство просвещения внедряет Цифровую образовательную среду (ЦОС) в школах и разрабатывает нормативы использования гаджетов, чтобы их применение не отражалось негативно на здоровье детей.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что ведомство начинает реализацию масштабного проекта по внедрению цифровой образовательной среды. Она включает средства образовательной социальной сети, мессенджер, систему видеонаблюдения. Все эти элементы позволят ребенку участвовать в уроках, даже если он остался дома, например, по болезни.

Фото: Аркадий Колыбалов
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- Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент, - рассказал Сергей Кравцов. - При этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. Цифровые технологии существенно расширяют возможности обучения, поэтому необходимо искать наиболее эффективные варианты их применения в образовании.

По словам министра, планируется создание единой Государственной информационной системы "Моя школа". Она объединит сразу несколько сервисов и баз данных. А еще ЦОС - это "цифровая библиотека" с качественным обучающим контентом по всем темам и всем предметам. Это могут быть и видеоматериалы, и графика, и интерактивные задания. Появляется возможность автоматизировать многие управленческие функции и избавить учителя от бесконечной бумажной отчетности. Создать школьникам "электронное портфолио" со всеми достижениями, победами в конкурсах и олимпиадах. Это пригодится потом для поступления в вуз и при приеме на работу.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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