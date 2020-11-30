В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии

Часть россиян получит в декабре две пенсии - за декабрь и за январь, сообщила "Парламентской газете" зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Речь идет о гражданах, которым выплаты приходят через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно.
"Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью - за весь январь", - пояснила Елена Бибикова.
Все остальные получат январские выплаты в обычное время, поскольку отделения "Почты России" планируют открыться с 4 января.
По словам парламентария, такая практика действует уже несколько лет.