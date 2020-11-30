В Турции вводят комендантский час в будни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил на пресс-конференции 30 ноября новые антикоронавирусные ограничения для всех провинций страны.

В частности, с 21 часа 1 декабря вступают в силу следующие меры.

Комендантский час, до сих пор действовавший в выходные, теперь распространяется и на будние дни. Он будет начинаться каждый день в 21:00 и заканчиваться в 05:00 утра следующего дня.

В выходные объявлен полный запрет на выход на улицу, с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

Магазины в выходные дни будут работать только на доставку, посетить их будет нельзя.

Вход в торговые центры разрешается только по HES-коду (Hayat Eve Sıar, уникальный код в приложении, разработанном Минздравом Турции для того, чтобы отслеживать состояние здоровья человека).

Лицам моложе 20 лет и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом.

Будут закрыты дошкольные учебные заведения, а также хамамы, сауны, массажные кабинеты, бассейны, парки развлечений.

Также власти смогут ограничивать число людей в оживленных местах. Кроме того, на похоронах разрешается присутствие не более 30 человек.

Все детали, в том числе касающиеся того, какие из этих мер могут коснуться туристов, должны быть разъяснены в ближайшее время МВД Турции.

В настоящее время, по данным Минздрава Турции, число заболевших коронавирусом с начала пандемии составило по всей стране 500 865 человек (за последние сутки их количество увеличилось на 6 514 человек). Также за последние сутки зафиксировано 188 летальных исходов, а всего с начала пандемии в Турции от осложнений, вызванных Covid-19, скончались 13 746 человек.

Число выявленных больных резко возросло в республике после того, как в общую статистику стали вносить бессимптомных носителей коронавируса.