Верховный суд разъяснил, когда жилье при разводе нельзя делить поровну

Верховный суд РФ дал важное разъяснение, которое касается дележа недвижимости при разводе. Казалось бы, все знают прописную истину - все, что нажито в браке, при разводе делится между мужем и женой пополам - вещи, машина, квартира, дача... Но в каждом правиле есть исключения. Бывают случаи, когда правило "все поровну" не действует. Закон это разрешает.

В частности, об этом говорит Семейный кодекс. Однако там подчеркивается: раздел имущества на неравные части - это исключение из правил. Но про такие исключения, хотя они возникают не так уж и редко, знают не все. Какими именно должны быть эти исключительные обстоятельства, в законе не говорится. И местные суды вынуждены сами определять исключительность случаев исходя из конкретного судебного дела.

Что из этого получается, пришлось изучать Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Наша история началась в Краснодарском крае совершенно стандартно - супруги разошлись и стали делить трехкомнатную квартиру. По мнению бывшей супруги, поделить трехкомнатную квартиру следовало не поровну. Большую часть - две трети - отдать ей, оставшуюся треть - бывшему мужу.

По мнению экс-супруги, ей необходимо больше жилплощади, поскольку она остается жить с общей дочерью-инвалидом. Ей нужны значительные деньги на лечение, реабилитацию и обучение ребенка. Договориться самим у бывших супругов не вышло, и пришлось обращаться в суд. Там она и обосновала свои требования болезнью ребенка.

Так что помимо алиментов, бывшая жена просила учесть инвалидность дочери при разделе жилья. По ее заявлению, бывший муж настаивает на продаже квартиры и дележе вырученных денег поровну. Но в таком случае половины вырученных от продажи денег ей не хватит, чтобы купить квартиру с отдельной комнатой для ребенка. Еще женщина заявила, что супруг с новой семьей проживает в другом городе.

Местные суды к этим доводам бывшей супруги отнеслись равнодушно. Они посчитали обстоятельства с больным ребенком не столь важными, чтобы делить квартиру не пополам. И в просьбе истице отказали. Она это решение обжаловала в вышестоящую инстанцию - краевой суд. Но и там ей не повезло.

Апелляция, в частности, подчеркнула, что раздел имущества между супругами никак не затрагивает интересы ребенка. "Отец выплачивает алименты должным образом, не мешает дочери пользоваться квартирой", - указал Краснодарский краевой суд.

Когда же проигравшая оба иска мать дошла до Верховного суда РФ, ее доводы посчитали заслуживающими внимания. Вот главное, что заявила, изучив дело, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда: интересы несовершеннолетних детей это одно из оснований, чтобы отступить от равенства долей.

Верховный суд, подчеркнул - права ребенка нуждаются в особой защите - об этом говорится в Конституции РФ и преамбуле Декларации прав ребенка, которую приняла Генассамблея ООН в 1959 году.

Вот логика рассуждений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Жилплощадь хочет продать бывший супруг, а его бывшая жена стремится сохранить материальный уровень жизни ребенка после раздела имущества. Другого жилья у матери и дочери нет. Ребенок действительно страдает тяжелым заболеванием и нуждается в отдельной комнате.

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам, именно эти обстоятельства могут указывать на необходимость отступить от равенства долей. А вот местные суды, подчеркнул Верховный суд, почему-то не объяснили свое нежелание прислушаться к таким важным аргументам матери.

В отечественной судебной практике, подчеркивают специалисты, суды редко отступают от принципа равенства долей. Юристы рассказали, какие именно обстоятельства могут убедить суд не делить жилье при разводе ровно пополам.

Один из главных аргументов - болезнь ребенка, при которой ему требуется отдельное помещение. Суды должны учитывать общую площадь жилья, есть ли у родителя другое жилье, трудоспособен ли он, может ли выкупить долю другого супруга.

Доводы, что ребенок остается с одним из родителей, что отношения между взрослыми после развода плохие, аргументами в пользу неравного раздела не станут. Да и наличие общих детей - это не повод отступить от принципа равенства долей.

Кстати, неуплата алиментов - это тоже не аргумент для неравного деления недвижимости. Другое дело, если в семье несколько детей, которые останутся с одним из родителей.

Высокий суд напомнил: по Семейному кодексу дети и родители владеют имуществом раздельно друг от друга. Но уж если встал вопрос о неравном разделе, то в исковом заявлении надо указать, какие конкретно права и интересы несовершеннолетних детей будут нарушены в результате раздела имущества в равных долях. Желательно сослаться не только на нашу Конституцию, но и на международные акты, где закреплены основные права несовершеннолетних и их гарантии.

По Семейному кодексу дети и родители владеют имуществом раздельно друг от друга

Иногда бывает правильно настаивать на судебных экспертизах - медицинской, психологической, психолого-педагогической и прочих.

Совсем не лишними будут и приобщенные к иску рекомендации медиков, педагогов, психологов, психиатров. Пригодятся в качестве участников дела и специалисты опеки.

А наш спор Верховный суд велел пересмотреть.