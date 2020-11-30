Владимир Путин призвал глав регионов заботиться о доходах граждан

О доходах граждан нужно заботиться везде по стране и таргетировать случаи, где это требует особого внимания, заявил президент Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Алексей Цыденов начал с благодарности за включение республики в Дальневосточный федеральный округ. "Мы почувствовали существенные изменения и в социальной сфере, и в экономике, и в поддержке бизнеса", - заметил он. С точки зрения коронавируса ситуация в регионе напряженная, при этом, как заверил глава Бурятии, в экономике - достаточно стабильная. С учетом мер поддержки бизнеса удалось не допустить тяжелого сценария и рост безработицы составил 1,7 процентных пункта.

Были у Цыденова и просьбы. Первая - о строительстве защитной дамбы в Улан-Удэ. Второй вопрос касался экологии: на байкальской водной территории - 35 очистных, 21 из них требует оперативных мер. Глава Бурятии попросил поручить отработать это с правительством в рамках нацпроекта "Экология". Третья просьба - помочь с автобусами, они в основном частные. Нужно около 600 машин, это можно сделать в рамках государственно-частного партнерства.

"Хорошо. Все вопросы важны, безусловно, согласен. Соответствующее поручения правительству сформулирую, обязательно это сделаем", - поддержал президент. Владимир Путин отметил рост инвестиций в основной капитал - намного больше, чем в среднем по стране, и уточнил, за счет чего. В первую очередь это результат нацпроектов, естественных монополий: РЖД, "Росатом", "Ростех", но были и инвестиции других компаний, ответил собеседник. "В этом году по темпам инвестиций за первое полугодие мы практически на уровне прошлого года - минус полтора процента всего. Поэтому надеемся сохранить такие темпы", - добавил он.

А вот объемы строительства в республике "припали", и Путин попросил обратить на это особое внимание. "Тем более что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции... Требуется ваше личное внимание здесь, так же как и к доходам населения", - заявил он. "Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания", - подчеркнул президент. Еще Путин заметил, что в республике "многовато" аварийного жилья.

Экологическая ситуация на Байкале: из 35 очистных сооружений 21 требует достаточно оперативного принятия мер

Цыденов также сообщил, что в 2021 году будет ликвидирован вопрос третьей смены в школах. Но пока не решен вопрос очередей в детсады. "Поскольку у нас хорошая демография, мы одни из лидеров в стране по рождаемости", - пояснил он. "В целом тенденция действительно хорошая, - одобрил демографические успехи президент. - И если в России мы наблюдаем, к нашему великому сожалению, определенный спад на 0,1 процента, то у вас в республике, наоборот, рост, причем рост за счет высокого естественного прироста населения". "Это, конечно, интегрированный показатель того, что в целом люди верят в то, что ситуация будет меняться, и будет меняться к лучшему. Надеюсь, и благодаря вашим усилиям, и усилиям вашей команды", - заключил он.

Тем временем

Владимир Путин во вторник, 1 декабря, совершит рабочую поездку в Тюменскую область и проведет совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства также встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором.