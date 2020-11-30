Во Франции католики, как и все остальные приверженцы религиозных культов, не скрывают радости: Госсовет страны, а это высшая судебная инстанция по административным делам, отменил спорное ограничение на доступ к мессам в стенах храмов.

Дело в том, что среди мер по смягчению коронавирусного карантина, что были объявлены президентом Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе, фигурировала одна, которая вызвала недоумение и даже гнев верующих. Хотя прежний тотальный запрет на допуск к богослужениям был снят, но количество присутствующих ограничили 30 прихожанами. С требованием пересмотреть это правило сначала в правительство, а после в госсовет обратились одновременно Конференция епископов Франции и архиепископ Парижа Мишель Опети. Иерархи настаивали на том, что это ограничение носит дискриминационный характер. И действительно, в то время, как коммерческим центрам, супер- и гипермаркетам разрешено принимать клиентов из расчета восемь кв. м торговой площади на человека, храмам, независимо от их размеров, предписали строгое число допущенных к мессам. "Площадь парижского храма Сен-Сюльпис - 6170 кв. м, и получается, что там разрешено принимать всего лишь 30 человек. Это настоящий нонсенс! Получается, что на каждого прихожанина приходится 205 кв. м площади, что в 25 раз больше по сравнению с нормой для магазинов", - возмущается представитель католической ассоциации Civitas Франк Буско.

В Польше, в отличие от Франции, где мессы были запрещены полностью, разрешено проводить воскресные и праздничные службы с участием верующих. Их число рассчитывается исходя из формулы: один прихожанин на 15 квадратных метров площади. Настоятели храмов размещают на сайтах приходов максимальное число прихожан, которые могут находиться одновременно в храме. При этом мессы стараются проводить каждый час, чтобы посетить их могло как можно большее число верующих. Сейчас в Польше запрещены массовые мероприятия, нельзя собираться в одном месте более чем впятером. Поэтому поляки шутят, что дни рождения теперь нужно праздновать в костелах.