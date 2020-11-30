ВОЗ: Число жертв малярии в странах Африки превысит показатели COVID-19

Сбои во время пандемии коронавируса в работе медицинских служб, предназначенных для борьбы с болезнями, передаваемыми комарами, приведут к тому, что смертность от малярии намного превысит количество погибших от COVID-19. Речь идет о странах Африки к югу от Сахары.

В прошлом году жертвами малярии стали более 409 тысячи человек, большинство из которых - младенцы в беднейших частях Африки, говорится в глобальном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о малярии. Эксперты предупреждают, что коронавирус почти наверняка увеличит это число в 2020 году.

"По нашим оценкам, в зависимости от уровня перебоев в обслуживании (из-за COVID-19) только в странах Африки к югу от Сахары может быть от 20 000 до 100 000 смертей от малярии, большинство из них - среди маленьких детей", - цитирует Reuters Педро Альсонсо, директор программы ВОЗ по борьбе с малярией. По его словам, существует весьма высокая вероятность того, что "смертность от малярии будет выше, чем смертность от COVID".

В докладе ВОЗ отмечается, что во всем мире в 2019 году было зафиксировано 229 миллионов случаев заболевания малярией. Некоторые из африканских стран, наиболее пострадавших от малярии, с 2016 года в рамках программы ООН безуспешно пытаются добиться прогресса. По оценке экспертов, во многих частях мира половина населения мира подвержена риску заражения этой болезнью. Каждые две минуты на планете от малярии умирает ребенок. Кроме того, предупреждают специалисты, глобальное финансирование и особое внимание властей к пандемии коронавируса повысили вероятность детских смертей от малярии.

Питер Сэндс, исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, сказал, что выводы отчета ВОЗ "чрезвычайно своевременны". "Глобальный мир здравоохранения, средства массовой информации и политика - все потрясены COVID, и на этом фоне мы уделяем очень мало внимания болезни, от которой ежегодно умирают более 400 тысяч человек, в основном дети", - сказал чиновник, комментируя доклад ВОЗ.