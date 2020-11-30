ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе уменьшилось. Это произошло впервые с сентября, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"На прошлой неделе в мире впервые с сентября было зарегистрировано уменьшение сообщений о новых случаях COVID-19 вследствие снижения случаев в Европе благодаря эффективности трудных и необходимых мер, принятых в последние недели", - приводит слова главы ВОЗ агентство ТАСС. И отметил при этом, что особой эйфории по этому поводу испытывать не стоит, так как этот вектор может легко измениться. Глава ВОЗ напомнил, что в большинстве других регионов мира число заболевших и летальных исходов растет.

По словам Гебрейесуса, сейчас не время для самоуспокоенности. Особенно учитывая, что впереди новогодние праздники. Он подчеркнул, что в этом году лучше всего отметить Рождество и Новый год в кругу своей семьи и избегать приглашения гостей. Если же речь идет о компании с приглашенными из "разных домов", то, по его мнению, в таких случаях, по возможности, лучше собираться на улице. Он также призвал избегать торговых центров с большим числом людей, посещать магазины в часы, когда там меньше покупателей, пользоваться онлайн-шоппингом.