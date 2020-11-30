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30.11.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Все кадровые документы могут перейти в цифровой формат

Текст: Алексей Дуэль
Этот понедельник - последний день, когда организация может стать участником эксперимента по ведению кадровых документов в электронном виде. После завершения пробного этапа, эта практика может стать повседневной реальностью для всей России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Электронный кадровый документооборот предусматривает, что все внутренние процессы организации могут быть выполнены дистанционно, без оформления бумажных копий документов. Для удостоверения трудовых договоров, приказов используется электронная цифровая подпись, в некоторых случаях усиленная.

Фото: iStock
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По оценкам участников эксперимента, которые приводит пресс-служба Минтруда, перевод документооборота в исключительно электронный формат во многом закрепил бизнес-практику, которая уже сложилась в нашей стране, избавил руководство и отделы кадров от дополнительной работы с бумагами, которые фактически были нужны лишь для успешного прохождения контрольных мероприятий. Теперь такая необходимость для участников эксперимента отпала.

Кроме того, возможность оформить документы без личного общения стала особенно удобной в период пандемии и массового перевода сотрудников на удаленную работу.

В ноябре Минтруд сообщал, что число участников эксперимента превышает 150 организаций, в них трудится более полмиллиона работников. Они могут использовать собственные системы кадрового учета, а могут воспользоваться функционалом государственного портала "Работа в России". Такая возможность появилась с 1 октября. Уже 1 декабря список участников эксперимента будет закрыт.

Экономика Работа Правительство Минтруд

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