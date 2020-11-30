Все кадровые документы могут перейти в цифровой формат

Этот понедельник - последний день, когда организация может стать участником эксперимента по ведению кадровых документов в электронном виде. После завершения пробного этапа, эта практика может стать повседневной реальностью для всей России.

Электронный кадровый документооборот предусматривает, что все внутренние процессы организации могут быть выполнены дистанционно, без оформления бумажных копий документов. Для удостоверения трудовых договоров, приказов используется электронная цифровая подпись, в некоторых случаях усиленная.

По оценкам участников эксперимента, которые приводит пресс-служба Минтруда, перевод документооборота в исключительно электронный формат во многом закрепил бизнес-практику, которая уже сложилась в нашей стране, избавил руководство и отделы кадров от дополнительной работы с бумагами, которые фактически были нужны лишь для успешного прохождения контрольных мероприятий. Теперь такая необходимость для участников эксперимента отпала.

Кроме того, возможность оформить документы без личного общения стала особенно удобной в период пандемии и массового перевода сотрудников на удаленную работу.

В ноябре Минтруд сообщал, что число участников эксперимента превышает 150 организаций, в них трудится более полмиллиона работников. Они могут использовать собственные системы кадрового учета, а могут воспользоваться функционалом государственного портала "Работа в России". Такая возможность появилась с 1 октября. Уже 1 декабря список участников эксперимента будет закрыт.