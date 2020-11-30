Все кадровые документы могут перейти в цифровой формат

Электронный кадровый документооборот предусматривает, что все внутренние процессы организации могут быть выполнены дистанционно, без оформления бумажных копий документов. Для удостоверения трудовых договоров, приказов используется электронная цифровая подпись, в некоторых случаях усиленная.
По оценкам участников эксперимента, которые приводит пресс-служба Минтруда, перевод документооборота в исключительно электронный формат во многом закрепил бизнес-практику, которая уже сложилась в нашей стране, избавил руководство и отделы кадров от дополнительной работы с бумагами, которые фактически были нужны лишь для успешного прохождения контрольных мероприятий. Теперь такая необходимость для участников эксперимента отпала.
Кроме того, возможность оформить документы без личного общения стала особенно удобной в период пандемии и массового перевода сотрудников на удаленную работу.
В ноябре Минтруд сообщал, что число участников эксперимента превышает 150 организаций, в них трудится более полмиллиона работников. Они могут использовать собственные системы кадрового учета, а могут воспользоваться функционалом государственного портала "Работа в России". Такая возможность появилась с 1 октября. Уже 1 декабря список участников эксперимента будет закрыт.