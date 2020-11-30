До 1 января 2021 года каждый работник должен определиться, как дальше ему будут вести трудовой стаж - записывать все места работы в бумажную трудовую книжку или в ее электронную версию.

Электронные трудовые дают работникам ряд преимуществ. Во-первых, это минимизация ошибок и неточностей в записях. Во-вторых, удобство получения сведений, в том числе в случаях, когда организация ликвидирована. При наличии электронной трудовой книжки, даже в случае ликвидации работодателя, работник сможет запросить в Пенсионном фонде сведения о своей трудовой деятельности и получить их.

В-третьих, электронную трудовую нельзя потерять или испортить. В-четвертых, через личный кабинет на сайте ПФР каждый сможет следить, как его работодатель уплачивает страховые взносы, из которых формируется будущая пенсия. В-пятых, удобнее получать сведения для оформления визы, загранпаспорта или кредита. Необходимые сведения можно запросить через портал госуслуг, многофункциональный центр, в ПФР или у работодателя.

Электронную трудовую книжку нельзя потерять или испортить, а через личный кабинет на сайте ПФР каждый сможет следить, как она ведется

Если человек сделал свой выбор в пользу электронной книжки, но потом передумал и захотел вернуть бумажную, у него ничего не получится. А вот если работник сначала оставит бумажный вариант, но через какое-то время "дозреет" до электронной книжки, то закон позволяет перейти на нее и позже.