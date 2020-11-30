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30.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 26 338 COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
  • 1 Москва 6511
  • 2 Санкт-Петербург 3691
  • 3 Московская область 1064
  • 4 Нижегородская область 458
  • 5 Республика Карелия 414
  • 6 Свердловская область 381
  • 7 Архангельская область 379
  • 8 Ростовская область 334
  • 9 Красноярский край 334
  • 10 Воронежская область 325
  • 11 Хабаровский край 324
  • 12 Вологодская область 309
  • 13 Пермский край 300
  • 14 Республика Коми 291
  • 15 Мурманская область 284
  • 16 Челябинская область 276
  • 17 Иркутская область 276
  • 18 Забайкальский край 269
  • 19 Республика Бурятия 268
  • 20 Самарская область 254
  • 21 Ульяновская область 253
  • 22 Саратовская область 248
  • 23 Омская область 245
  • 24 Кировская область 242
  • 25 Волгоградская область 241
  • 26 Приморский край 231
  • 27 Республика Крым 227
  • 28 Ставропольский край 226
  • 29 Ханты-Мансийский автономный округ 225
  • 30 Алтайский край 224
  • 31 Республика Саха (Якутия) 215
  • 32 Тверская область 210
  • 33 Ленинградская область 210
  • 34 Новгородская область 203
  • 35 Псковская область 194
  • 36 Ямало-Ненецкий автономный округ 194
  • 37 Томская область 193
  • 38 Калининградская область 185
  • 39 Оренбургская область 184
  • 40 Ярославская область 183
  • 41 Республика Хакасия 180
  • 42 Новосибирская область 179
  • 43 Удмуртская Республика 175
  • 44 Кемеровская область 174
  • 45 Белгородская область 169
  • 46 Краснодарский край 166
  • 47 Пензенская область 165
  • 48 Тульская область 164
  • 49 Тюменская область 160
  • 50 Ивановская область 159
  • 51 Курская область 156
  • 52 Амурская область 155
  • 53 Астраханская область 154
  • 54 Орловская область 146
  • 55 Брянская область 142
  • 56 Владимирская область 140
  • 57 Калужская область 138
  • 58 Смоленская область 138
  • 59 Республика Башкортостан 138
  • 60 Костромская область 135
  • 61 Сахалинская область 135
  • 62 Липецкая область 130
  • 63 Тамбовская область 126
  • 64 Рязанская область 115
  • 65 Республика Дагестан 115
  • 66 Республика Чувашия 114
  • 67 Чеченская Республика 112
  • 68 Республика Алтай 111
  • 69 Курганская область 105
  • 70 Республика Адыгея 98
  • 71 Республика Тыва 96
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 93
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 92
  • 74 Республика Мордовия 91
  • 75 Республика Калмыкия 89
  • 76 Республика Татарстан 84
  • 77 Республика Ингушетия 78
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 78
  • 79 Камчатский край 76
  • 80 Севастополь 65
  • 81 Республика Марий Эл 50
  • 82 Магаданская область 43
  • 83 Еврейская автономная область 29
  • 84 Ненецкий автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 295 654 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Дагестан 0,6%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 368 летальных случаев:
  • Владимирская область 6
  • Воронежская область 13
  • Костромская область 1
  • Липецкая область 2
  • Московская область 20
  • Смоленская область 2
  • Москва 74
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 1
  • Вологодская область 8
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 20
  • Республика Крым 3
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 15
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 5
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Ставропольский край 6
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 1
  • Республика Чувашия 6
  • Пермский край 14
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 15
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 5
  • Саратовская область 5
  • Ульяновская область 2
  • Свердловская область 9
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Челябинская область 10
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 23
  • Иркутская область 16
  • Кемеровская область 4
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 12
  • Республика Бурятия 9
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Забайкальский край 7
  • Приморский край 3

За весь период по России умерло 39 895 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 17 247 человек:
  • Белгородская область 11
  • Брянская область 224
  • Владимирская область 126
  • Воронежская область 175
  • Ивановская область 27
  • Калужская область 87
  • Костромская область 48
  • Курская область 124
  • Липецкая область 68
  • Московская область 592
  • Орловская область 52
  • Рязанская область 98
  • Смоленская область 21
  • Тамбовская область 34
  • Тверская область 91
  • Тульская область 153
  • Ярославская область 187
  • Москва 5073
  • Республика Карелия 143
  • Республика Коми 276
  • Архангельская область 207
  • Ненецкий автономный округ 30
  • Вологодская область 38
  • Калининградская область 69
  • Ленинградская область 196
  • Мурманская область 171
  • Новгородская область 34
  • Псковская область 15
  • Санкт-Петербург 1830
  • Республика Адыгея 63
  • Республика Калмыкия 115
  • Республика Крым 16
  • Краснодарский край 153
  • Астраханская область 102
  • Волгоградская область 67
  • Ростовская область 308
  • Севастополь 17
  • Республика Дагестан 22
  • Республика Ингушетия 60
  • Кабардино-Балкарская Республика 126
  • Карачаево-Черкесская Республика 116
  • Республика Северная Осетия - Алания 64
  • Чеченская Республика 25
  • Ставропольский край 89
  • Республика Башкортостан 19
  • Республика Марий Эл 45
  • Республика Мордовия 66
  • Республика Татарстан 75
  • Удмуртская Республика 114
  • Республика Чувашия 23
  • Пермский край 216
  • Кировская область 78
  • Нижегородская область 412
  • Оренбургская область 140
  • Пензенская область 87
  • Самарская область 70
  • Саратовская область 183
  • Ульяновская область 184
  • Курганская область 19
  • Свердловская область 383
  • Тюменская область 249
  • Ханты-Мансийский автономный округ 228
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 98
  • Челябинская область 45
  • Республика Алтай 62
  • Республика Тыва 21
  • Республика Хакасия 93
  • Алтайский край 126
  • Красноярский край 335
  • Иркутская область 25
  • Кемеровская область 177
  • Новосибирская область 110
  • Омская область 237
  • Томская область 244
  • Республика Бурятия 162
  • Республика Саха (Якутия) 332
  • Забайкальский край 249
  • Камчатский край 93
  • Приморский край 49
  • Амурская область 69
  • Магаданская область 90
  • Хабаровский край 449
  • Сахалинская область 43
  • Еврейская автономная область 4

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 778 704.

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