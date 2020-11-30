За сутки в России подтверждено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 26 338 COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам 1 Москва 6511

2 Санкт-Петербург 3691

3 Московская область 1064

4 Нижегородская область 458

5 Республика Карелия 414

6 Свердловская область 381

7 Архангельская область 379

8 Ростовская область 334

9 Красноярский край 334

10 Воронежская область 325

11 Хабаровский край 324

12 Вологодская область 309

13 Пермский край 300

14 Республика Коми 291

15 Мурманская область 284

16 Челябинская область 276

17 Иркутская область 276

18 Забайкальский край 269

19 Республика Бурятия 268

20 Самарская область 254

21 Ульяновская область 253

22 Саратовская область 248

23 Омская область 245

24 Кировская область 242

25 Волгоградская область 241

26 Приморский край 231

27 Республика Крым 227

28 Ставропольский край 226

29 Ханты-Мансийский автономный округ 225

30 Алтайский край 224

31 Республика Саха (Якутия) 215

32 Тверская область 210

33 Ленинградская область 210

34 Новгородская область 203

35 Псковская область 194

36 Ямало-Ненецкий автономный округ 194

37 Томская область 193

38 Калининградская область 185

39 Оренбургская область 184

40 Ярославская область 183

41 Республика Хакасия 180

42 Новосибирская область 179

43 Удмуртская Республика 175

44 Кемеровская область 174

45 Белгородская область 169

46 Краснодарский край 166

47 Пензенская область 165

48 Тульская область 164

49 Тюменская область 160

50 Ивановская область 159

51 Курская область 156

52 Амурская область 155

53 Астраханская область 154

54 Орловская область 146

55 Брянская область 142

56 Владимирская область 140

57 Калужская область 138

58 Смоленская область 138

59 Республика Башкортостан 138

60 Костромская область 135

61 Сахалинская область 135

62 Липецкая область 130

63 Тамбовская область 126

64 Рязанская область 115

65 Республика Дагестан 115

66 Республика Чувашия 114

67 Чеченская Республика 112

68 Республика Алтай 111

69 Курганская область 105

70 Республика Адыгея 98

71 Республика Тыва 96

72 Кабардино-Балкарская Республика 93

73 Карачаево-Черкесская Республика 92

74 Республика Мордовия 91

75 Республика Калмыкия 89

76 Республика Татарстан 84

77 Республика Ингушетия 78

78 Республика Северная Осетия-Алания 78

79 Камчатский край 76

80 Севастополь 65

81 Республика Марий Эл 50

82 Магаданская область 43

83 Еврейская автономная область 29

84 Ненецкий автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 295 654 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Дагестан 0,6%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7% За последние сутки подтверждено 368 летальных случаев: Владимирская область 6

Воронежская область 13

Костромская область 1

Липецкая область 2

Московская область 20

Смоленская область 2

Москва 74

Республика Карелия 2

Республика Коми 1

Вологодская область 8

Псковская область 1

Санкт-Петербург 20

Республика Крым 3

Краснодарский край 6

Астраханская область 3

Волгоградская область 3

Ростовская область 15

Севастополь 1

Республика Дагестан 5

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 3

Ставропольский край 6

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 1

Республика Чувашия 6

Пермский край 14

Кировская область 1

Нижегородская область 15

Пензенская область 1

Самарская область 5

Саратовская область 5

Ульяновская область 2

Свердловская область 9

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Челябинская область 10

Алтайский край 8

Красноярский край 23

Иркутская область 16

Кемеровская область 4

Новосибирская область 7

Омская область 12

Республика Бурятия 9

Республика Саха (Якутия) 3

Забайкальский край 7

Приморский край 3 За весь период по России умерло 39 895 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 17 247 человек: Белгородская область 11

Брянская область 224

Владимирская область 126

Воронежская область 175

Ивановская область 27

Калужская область 87

Костромская область 48

Курская область 124

Липецкая область 68

Московская область 592

Орловская область 52

Рязанская область 98

Смоленская область 21

Тамбовская область 34

Тверская область 91

Тульская область 153

Ярославская область 187

Москва 5073

Республика Карелия 143

Республика Коми 276

Архангельская область 207

Ненецкий автономный округ 30

Вологодская область 38

Калининградская область 69

Ленинградская область 196

Мурманская область 171

Новгородская область 34

Псковская область 15

Санкт-Петербург 1830

Республика Адыгея 63

Республика Калмыкия 115

Республика Крым 16

Краснодарский край 153

Астраханская область 102

Волгоградская область 67

Ростовская область 308

Севастополь 17

Республика Дагестан 22

Республика Ингушетия 60

Кабардино-Балкарская Республика 126

Карачаево-Черкесская Республика 116

Республика Северная Осетия - Алания 64

Чеченская Республика 25

Ставропольский край 89

Республика Башкортостан 19

Республика Марий Эл 45

Республика Мордовия 66

Республика Татарстан 75

Удмуртская Республика 114

Республика Чувашия 23

Пермский край 216

Кировская область 78

Нижегородская область 412

Оренбургская область 140

Пензенская область 87

Самарская область 70

Саратовская область 183

Ульяновская область 184

Курганская область 19

Свердловская область 383

Тюменская область 249

Ханты-Мансийский автономный округ 228

Ямало-Ненецкий автономный округ 98

Челябинская область 45

Республика Алтай 62

Республика Тыва 21

Республика Хакасия 93

Алтайский край 126

Красноярский край 335

Иркутская область 25

Кемеровская область 177

Новосибирская область 110

Омская область 237

Томская область 244

Республика Бурятия 162

Республика Саха (Якутия) 332

Забайкальский край 249

Камчатский край 93

Приморский край 49

Амурская область 69

Магаданская область 90

Хабаровский край 449

Сахалинская область 43

Еврейская автономная область 4 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 778 704.