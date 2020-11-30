За сутки в России подтверждено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 26 338 COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1 Москва 6511
- 2 Санкт-Петербург 3691
- 3 Московская область 1064
- 4 Нижегородская область 458
- 5 Республика Карелия 414
- 6 Свердловская область 381
- 7 Архангельская область 379
- 8 Ростовская область 334
- 9 Красноярский край 334
- 10 Воронежская область 325
- 11 Хабаровский край 324
- 12 Вологодская область 309
- 13 Пермский край 300
- 14 Республика Коми 291
- 15 Мурманская область 284
- 16 Челябинская область 276
- 17 Иркутская область 276
- 18 Забайкальский край 269
- 19 Республика Бурятия 268
- 20 Самарская область 254
- 21 Ульяновская область 253
- 22 Саратовская область 248
- 23 Омская область 245
- 24 Кировская область 242
- 25 Волгоградская область 241
- 26 Приморский край 231
- 27 Республика Крым 227
- 28 Ставропольский край 226
- 29 Ханты-Мансийский автономный округ 225
- 30 Алтайский край 224
- 31 Республика Саха (Якутия) 215
- 32 Тверская область 210
- 33 Ленинградская область 210
- 34 Новгородская область 203
- 35 Псковская область 194
- 36 Ямало-Ненецкий автономный округ 194
- 37 Томская область 193
- 38 Калининградская область 185
- 39 Оренбургская область 184
- 40 Ярославская область 183
- 41 Республика Хакасия 180
- 42 Новосибирская область 179
- 43 Удмуртская Республика 175
- 44 Кемеровская область 174
- 45 Белгородская область 169
- 46 Краснодарский край 166
- 47 Пензенская область 165
- 48 Тульская область 164
- 49 Тюменская область 160
- 50 Ивановская область 159
- 51 Курская область 156
- 52 Амурская область 155
- 53 Астраханская область 154
- 54 Орловская область 146
- 55 Брянская область 142
- 56 Владимирская область 140
- 57 Калужская область 138
- 58 Смоленская область 138
- 59 Республика Башкортостан 138
- 60 Костромская область 135
- 61 Сахалинская область 135
- 62 Липецкая область 130
- 63 Тамбовская область 126
- 64 Рязанская область 115
- 65 Республика Дагестан 115
- 66 Республика Чувашия 114
- 67 Чеченская Республика 112
- 68 Республика Алтай 111
- 69 Курганская область 105
- 70 Республика Адыгея 98
- 71 Республика Тыва 96
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 93
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 92
- 74 Республика Мордовия 91
- 75 Республика Калмыкия 89
- 76 Республика Татарстан 84
- 77 Республика Ингушетия 78
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 78
- 79 Камчатский край 76
- 80 Севастополь 65
- 81 Республика Марий Эл 50
- 82 Магаданская область 43
- 83 Еврейская автономная область 29
- 84 Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 295 654 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Дагестан 0,6%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 368 летальных случаев:
- Владимирская область 6
- Воронежская область 13
- Костромская область 1
- Липецкая область 2
- Московская область 20
- Смоленская область 2
- Москва 74
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 1
- Вологодская область 8
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 20
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 15
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 5
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ставропольский край 6
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 14
- Кировская область 1
- Нижегородская область 15
- Пензенская область 1
- Самарская область 5
- Саратовская область 5
- Ульяновская область 2
- Свердловская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 10
- Алтайский край 8
- Красноярский край 23
- Иркутская область 16
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 7
- Омская область 12
- Республика Бурятия 9
- Республика Саха (Якутия) 3
- Забайкальский край 7
- Приморский край 3
За весь период по России умерло 39 895 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 17 247 человек:
- Белгородская область 11
- Брянская область 224
- Владимирская область 126
- Воронежская область 175
- Ивановская область 27
- Калужская область 87
- Костромская область 48
- Курская область 124
- Липецкая область 68
- Московская область 592
- Орловская область 52
- Рязанская область 98
- Смоленская область 21
- Тамбовская область 34
- Тверская область 91
- Тульская область 153
- Ярославская область 187
- Москва 5073
- Республика Карелия 143
- Республика Коми 276
- Архангельская область 207
- Ненецкий автономный округ 30
- Вологодская область 38
- Калининградская область 69
- Ленинградская область 196
- Мурманская область 171
- Новгородская область 34
- Псковская область 15
- Санкт-Петербург 1830
- Республика Адыгея 63
- Республика Калмыкия 115
- Республика Крым 16
- Краснодарский край 153
- Астраханская область 102
- Волгоградская область 67
- Ростовская область 308
- Севастополь 17
- Республика Дагестан 22
- Республика Ингушетия 60
- Кабардино-Балкарская Республика 126
- Карачаево-Черкесская Республика 116
- Республика Северная Осетия - Алания 64
- Чеченская Республика 25
- Ставропольский край 89
- Республика Башкортостан 19
- Республика Марий Эл 45
- Республика Мордовия 66
- Республика Татарстан 75
- Удмуртская Республика 114
- Республика Чувашия 23
- Пермский край 216
- Кировская область 78
- Нижегородская область 412
- Оренбургская область 140
- Пензенская область 87
- Самарская область 70
- Саратовская область 183
- Ульяновская область 184
- Курганская область 19
- Свердловская область 383
- Тюменская область 249
- Ханты-Мансийский автономный округ 228
- Ямало-Ненецкий автономный округ 98
- Челябинская область 45
- Республика Алтай 62
- Республика Тыва 21
- Республика Хакасия 93
- Алтайский край 126
- Красноярский край 335
- Иркутская область 25
- Кемеровская область 177
- Новосибирская область 110
- Омская область 237
- Томская область 244
- Республика Бурятия 162
- Республика Саха (Якутия) 332
- Забайкальский край 249
- Камчатский край 93
- Приморский край 49
- Амурская область 69
- Магаданская область 90
- Хабаровский край 449
- Сахалинская область 43
- Еврейская автономная область 4
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 778 704.