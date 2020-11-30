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30.11.2020 20:20
Рубрика: Экономика

Заканчивается эксперимент по маркировке молочной продукции

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Эксперимент по маркировке молочной продукции заканчивается 31 декабря. Однако обязательной цифровая маркировка для разных молочных продуктов станет минимум лишь через полгода - бизнесу дали переходный период, чтобы предприятия смогли максимально безболезненно адаптироваться к этому процессу.
Цифровая маркировка молочной продукции станет обязательной в 2021 году. Она поможет избавить рынок от контрафакта. Фото: Сергей Михеев/РГ Цифровая маркировка молочной продукции станет обязательной в 2021 году. Она поможет избавить рынок от контрафакта. Фото: Сергей Михеев/РГ
Цифровая маркировка молочной продукции станет обязательной в 2021 году. Она поможет избавить рынок от контрафакта. Фото: Сергей Михеев/РГ

Эксперимент начался в России 15 июля прошлого года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года. Но по инициативе минпромторга сроки несколько раз переносились. Изначально предполагалось, что уже с 20 января 2021 года она будет вводиться в обязательном порядке поэтапно для разных групп товаров. Позднее минпромторг инициировал перенос сроков введения обязательной маркировки - проект об этом ведомство внесло в правительство 20 ноября. По нему маркировка сначала будет добровольной. По планам минпромторга, с 1 июня маркировка станет обязательной для мороженого и сыров, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток, а с 1 декабря 2021 года - для продукции со сроком хранения менее 40 суток. Учет маркированных партий продукции планируется ввести с 1 июня 2022 года, введение поштучной прослеживаемости - с 1 декабря 2023 года.

Маркировку питьевой воды начнут в 2021 году

"Правительство поставило задачу внедрить систему маркировки и прослеживаемости. И ее надо решать. И добросовестные производители всеми руками за обеление рынка. Однако создается впечатление, что исполнители этой задачи очень далеки от понимания работы молочной отрасли. Они создали единую цифровую модель для учета шуб, лекарств и молока, а надо было, наоборот, отталкиваться от специфики каждой из отраслей", - считает член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. По его словам, нужно либо упрощать задачу, либо заново переписывать программу, чтобы она могла охватить все операции".

Экономика Товары и цены Вступают в силу в декабре 2020 года

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