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30.11.2020 12:25
Рубрика: Общество

Заповедники и нацпарки учтут в единой цифровой системе

Текст: Алексей Дуэль
Управлять всеми нацпарками и заповедниками с помощью единой многофункциональной информационной системы готовится Минприроды.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Сейчас система еще только разрабатывается, однако отдельные компоненты уже готовят к внедрению технологии будущего. Одним из первых элементов, перестроенным под новые требования, станет кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ). О том, что изменится в ведении этого кадастра, рассказали в пресс-службе Минприроды.

Фото: iStock
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"В ближайшее время станет возможен перевод кадастра особо охраняемых природных территорий на цифровую основу для формирования единой автоматизированной системы учета ООПТ разных уровней, - сказали в ведомстве. - Это в свою очередь будет способствовать предупреждению появления субъективных сведений и оценок".

Кадастр ООПТ - единственный документ, в котором есть полные сведения о том, какие нацпарки и заповеднике есть в стране, где они расположены, в каких границах, какие категории присвоены каждому из них федеральными или региональными законами.

"Новая версия порядка ведения кадастра более конкретна, не требует разработки громоздких методических рекомендаций по заполнению позиций документа, - пояснили в ведомстве. - Она составлена таким образом, чтобы информация подавалась единообразно, что обеспечит возможность обобщения и анализа содержания кадастровых дел". Кроме того, учитывается и перспектива перехода на единую электронную форму для будущей информационной системы.

Побочная, но важная история: заполнение первичных данных для кадастра теперь станет проще, форма кадастровых сведений трактуется однозначно, формулировки приведены в соответствии с терминами и определениями, принятыми действующим законодательством, международными договорами и программами. Поэтому, по оценке Минприроды, заполнять документ администрации ООПТ станет проще, а технических ошибок будет меньше.

"Новый порядок ведения кадастра ООПТ поможет эффективной реализации государственной политики в области ООПТ и информационного обеспечения задач, связанных с сохранением биологического разнообразия, развитием системы ООПТ и повышением эффективности управления в этой сфере, - уверены в Минприроды. - Работа по ведению кадастра станет более системной.

Это позволит своевременно получать актуальную информацию по разным аспектам деятельности ООПТ и создаст необходимую основу для оценки эффективности системы особо охраняемых природных территорий, как одной из главных составляющих системы экологической безопасности России".

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Эту особенность нового варианта кадастра отмечают и экологи. По мнению директора программы "Регулирование охраны окружающей среды и природопользования" WWF России Татьяны Шуваловой, новый порядок вносит положительные изменения в процессы документирования и учета сведений об особо охраняемых природных территориях всех уровней (федерального, регионального и местного), упрощает и унифицирует требования к их осуществлению.

Еще одно направление использование обновленного кадастра - рассмотрение вопросов территориального планирования. В том числе при выборе мест для недропользования, прокладки автомобильных и железных дорог, линий электропередач. Когда построить их в обход особо охраняемой территории невозможно, именно информация, содержащаяся в кадастре, позволит грамотно спланировать такую деятельность.

"Настораживает появление в тексте нового документа положений, касающихся отражения в кадастре сведений об упразднении ООПТ, - обращает внимание Татьяна Шувалова. - На сегодняшний день законодательство об особо охраняемых природных территориях не содержит положений, позволяющих упразднять ООПТ федерального и регионального значения".

Новый кадастр особо охраняемых природных ресурсов будет доступен для открытого доступа, а сведения в разделе "Реестр ООПТ" будут обновлять ежегодно, заверили в ведомстве.

Общество Экология

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