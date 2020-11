Земля приблизилась к огромной черной дыре

Ученые из Национальной астрономической обсерватории Японии создали трехмерную карту нашей галактики, базирующуюся на данных, полученных за 15 лет наблюдений. Она показывает, что Земля находится гораздо ближе к сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики и движется к ней быстрее, чем считалось до сих пор.

Полностью результаты исследования представлены в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan, а коротко о работе рассказывает Phys.org.

Как пишут японские ученые, Земля только что стала примерно на 2000 световых лет ближе к сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре Млечного Пути. Более того, наша планета приближается к ней со скоростью на 7 км/с быстрее, чем считалось до сих пор.

Впрочем, астрономы поспешили успокоить общественность. На самом деле Земля не погружается стремительно в пучины черной дыры. Новые данные являются результатом уточнения карты нашей галактики, основанной на новом каталоге объектов. Он был создан в рамках радиоастрономического проекта VLBI Exploration of Radio Astrometry (VERA).

Данный проект стартовал в 2000 году. Его главная цель заключалась в создании трехмерной карты скоростей объектов и пространственных структур Млечного Пути. Обзор неба VERA был создан при помощи интерферометрии. Этот метод позволяет обобщать данные с радиотелескопов, расположенных по всему Японскому архипелагу.

Благодаря ему было достигнуто разрешение, которое мог бы иметь один радиотелескоп диаметром 2300 километров, а точность измерений оказалась очень высокой. Такой телескоп позволил бы увидеть с Земли мелкую монету, лежащую в кратере Луны.

Наблюдения велись на протяжении 15 лет, после чего ученые приступили к расчетной части. Авторы работы отмечают, что в данном случае очень важным инструментом выступила астрометрия - точное измерение положения и движения объектов.

Земля находится внутри Млечного Пути, поэтому мы не можем взглянуть на нашу галактику со стороны. Астрометрия в какой-то мере позволяет решить эту проблему. Сначала астрономы с ее помощью создали первый каталог VERA, содержащий данные по 99 объектам.

На его основе и с использованием данных недавних наблюдений, выполненных другими исследовательскими группами, японские астрономы создали карту положения и скоростей объектов. В свою очередь, это позволило вычислить центр галактики, то есть точку, вокруг которой все вращается.

Исходя из этого, были уточнены данные о положении нашей планеты. Карта показывает, что Земля находится на расстоянии 25800 световых лет от центра галактики, в котором расположена сверхмассивная черная дыра. Это гораздо ближе, чем считалось до сих пор.

До появления карты ученые предполагали, что Земля удалена от центра галактики на 27700 световых лет. Это официальная величина, утвержденная Международным астрономическим союзом в 1985 году. Впрочем, официально она пока не переписана.

Что касается движения, то принято считать, что Земля вращается вокруг своего галактического центра со скоростью 220 км/с. Новые данные показывают, что на самом деле скорость составляет 227 км/с.

К слову, участники проекта VERA не собираются останавливаться на достигнутом. Они планируют расширить сеть радиотелескопов, объединенных в единую информационную сеть. Предполагается использовать телескопы, расположенные не только в Японии, но и в Южной Корее и Китае. За счет этого можно будет достичь еще более высокой точности наблюдений.