Жалобы на экологию будут собирать три дня в рамках "Зеленой линии"

Пожаловаться на экологические проблемы и поделиться своими переживаниями по этому поводу все жители России смогут с 1 по 3 декабря, позвонив по телефону круглосуточной "Зеленой линии" (#greenline). Акцию проводит интернет-ресурс "Экология в России" www.ecologyofrussia.ru, сообщают организаторы. Все собранные обращения будут систематизированы и переданы в Минприроды, а также профильные российские или международные организации.

"Задач у проекта несколько, - объясняют организаторы. - Во-первых, оценить уровень "экологической тревожности", дать участникам "Зеленой линии" понимание, что их опасения слушают и слышат. Во-вторых, проанализировать статистику и выяснить, что сегодня больше всего беспокоит россиян. Психологи говорят, что экологическую тревожность нельзя копить в себе. В противном случае это может перерасти в экофобию. "Зеленая линия" - это возможность поделиться своими переживаниями за будущее планеты".

Отвечать на звонки будут 50 волонтеров экологической организации "Делай!", журналисты сайта "Экология России", известные экоблогеры. Они готовы выслушать любые мнения и жалобы, начиная от проблем обращения с отходами и заканчивая вопросами глобального изменения климата.

Телефон "Зеленой линии": 8(800) 301-8-661, звонок бесплатный для всех абонентов. Время работы - с 1 по 3 декабря, круглосуточно.