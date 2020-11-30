Жителей новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт на пять лет

В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей российских новостроек на пять лет от взносов на капремонт. Авторами выступили депутаты от ЛДПР.

Такие правила предлагается установить на всей территории РФ. В соответствии с проектом, владельцы квартир освобождаются от взносов в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию.

Авторы поясняют, что сейчас в разных регионах установлены свои сроки по освобождению взносов для жителей новостроек.

В связи с этим предлагается уравнять права граждан разных регионов, говорится в проекте.

По оценке инициаторов, принятие документа не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.