Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления

Жители России стали возвращаться к той же модели потребления, какая была актуальной весной этого года, в период первой волны пандемии коронавируса, сообщается в свежем информационном-аналитическом комментарии Банка России.

Граждане нашей страны увеличивают расходы на еду и лекарства, но сокращают траты на непродовольственные товары и услуги. Произошедшее ужесточение карантинных ограничений во второй половине октября 2020 года существенно сдержали восстановление потребительской активности.

"В первые три недели ноября 2020 года оперативные индикаторы указывали на повторное ослабление потребительской активности. В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной…", - отмечается в документе.

В ЦБ отметили, что в случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться.

Оборот розничной торговли в целом вырос на 0,3%. В годовом выражении темп снижения розничной торговли сократился до 2,4% (в сентябре снижение составило 3,0%).