Жуткая авария на Гран-при Бахрейна чудом обошлась без трагедии

Гран-при Бахрейна-2020 запомнится, как одно из самых экстремальных за последние несколько лет. Гонка на трассе в Сахире вместила в себя две аварии, которые чудом не завершились трагедией.

"За 12 лет работы в "Формуле-1" мы не видели ни подобных происшествий, ни такого большого пожара", - признался водитель медицинского автомобиля Алан ван дер Мерве. Фото: twitter.com / F1

Это тот случай, когда спортивные результаты без вариантов уходят на второй план. Главное событие уик-энда произошло задолго до того, как болиды пересекли финишную черту. Уже в третьем повороте после старта французский пилот "Хааса" Ромен Грожан отруливал от замедлившейся впереди группы, но напоролся на нашего Даниила Квята ("Альфа Таури") и в результате контакта потерял контроль над машиной. Болид на скорости примерно 300 км/ч врезался в ограждение. На телекартинке было видно, как на месте аварии тут же вспыхнуло огромное пламя. После этого камеры к болиду Грожана еще долго не возвращались, от чего стало совсем жутко: обычно, если в инциденте никто не пострадал, повтор показывают почти сразу.

И только после долгой паузы весь мир увидел шокирующие кадры. Разорванный на две части болид, полыхающее пламя и выскакивающего из него Ромена Грожана. Все это смотрелось как подлинное чудо: настолько ужасной авария выглядела, на видеоповторах.

Болид Ромена Грожана врезался в ограду на скорости около 300 км/час. Невероятно, что пилот практически не пострадал

- То, что он выбрался из болида самостоятельно, важнее для меня любого результата, - признался руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер.

Впрочем, у этого чуда были свои основания. Во-первых, надо сказать "спасибо" системе "гало", или "нимбам", как их называют между собой в "Формуле-1". Это специальная конструкция над пилотом, появление которой в 2018 году нещадно критиковалось, как уродующее изящный силуэт болидов. Теперь этим дискуссиям, видимо, пришел конец.

- Система "гало" была представлена после аварии моего сына, и сегодня она спасла Ромену Грожану жизнь. Это замечательно, я рада, что Ромен в порядке, - отозвалась мать погибшего в 2015 году гонщика Жюля Бьянки Кристин.

Во-вторых, спас огнеупорный комбинезон, в котором был Грожан. Благодаря ему пилот получил лишь незначительные ожоги в тех области рук, где комбинезон соприкасается с перчатками и в области лодыжек.

Ну и стоит отметить слаженную работу технического и медперсонала и, в частности, водителя медицинского автомобиля ФИА Алана ван дер Мерве, который помог Грожану покинуть место аварии.

Самое главное, что Ромен Грожан покинул болид самостоятельно. Фото: twitter.com / F1

- За 12 лет работы в "Формуле-1" мы не видели ни подобных происшествий, ни такого большого пожара, - сказал потом ван дер Мерве. - Какое-то время потребовалось, чтобы понять, что происходит. Уверен, что на все ушло около секунды, но казалось, что она тянулась целую вечность.

А вот на уборку осколков и замену ограждений потребовалось около полутора часов. Но стоило гонке возобновиться, как перевернулась машина британца Лэнса Стролла ("Рейсинг пойнт"), и пилоту пришлось выбираться буквально из-под нее. Увы, в этот раз виновником инцидента был признан Даниил Квят, за что ему выписали 10-секундный штраф. Обычно наказание в таких случаях в два раза меньше, но, видимо, стюарды остались под впечатлением от ЧП с Грожаном. Штраф в итоге перечеркнул надежды россиянина на попадание в очковую зону. Он финишировал лишь 11-м.

В этой гонке была и третья авария, но по сравнению с первыми двумя она выглядела несерьезно. За три круга до финиша "всего лишь" загорелся мотор еще у одного пилота "Рейсинг пойнт", Серхио Переса, и ему тоже пришлось сойти.

Ну а победителем, несмотря на все происшествия и форс-мажоры, стал уже семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". При этом гонщиком дня болельщики признали Ромена Грожана. Вряд ли стоит объяснять почему.