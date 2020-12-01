Приложения крупнейших российских социальных сетей вошли в топ-3 приложений, которые собирают данные о пользователях смартфонов на базе iOS и Android. Мобильные клиенты "ВКонтакте" и "Одноклассники" заняли первое и третье места по показателю доли собираемых данных, пишет TelecomDaily.
Аналитики издания проверили, какую информацию об устройстве собирают приложения - доступ к контактам, модель аппарата, рекламный ID, местоположение, а также проверили, хранят ли мобильные программы данные о фамилиях номерах мобильных, электронных адресах и так далее. В общей сложности было изучено 40 различных параметров.
В список из 20 наиболее "любопытных" приложений вошли:
- ВКонтакте
- Госуслуги
- Одноклассники
- Сбербанк
- Тинькофф
- Ozon
- Мегафон
- Qiwi Wallet
- HeadHunter
- TikTok
- Likee
- Wildberries
- AliExpress
- Юла
- Uber
- Яндекс.Маркет
- Sunlight
Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что сбор приложениями данных о пользователях - это не секрет, поскольку во время установки владелец смартфона дает разрешения на доступ. Однако отдельный вопрос - безопасность хранения этих данных, отметил он.