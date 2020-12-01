Приложения крупнейших российских социальных сетей вошли в топ-3 приложений, которые собирают данные о пользователях смартфонов на базе iOS и Android. Мобильные клиенты "ВКонтакте" и "Одноклассники" заняли первое и третье места по показателю доли собираемых данных, пишет TelecomDaily.

Аналитики издания проверили, какую информацию об устройстве собирают приложения - доступ к контактам, модель аппарата, рекламный ID, местоположение, а также проверили, хранят ли мобильные программы данные о фамилиях номерах мобильных, электронных адресах и так далее. В общей сложности было изучено 40 различных параметров.

В список из 20 наиболее "любопытных" приложений вошли:

- ВКонтакте

- Госуслуги

- Одноклассники

- Facebook

- Сбербанк

- Тинькофф

- Ozon

- Мегафон

- Qiwi Wallet

- HeadHunter

- TikTok

- Likee

- Wildberries

- AliExpress

- Юла

- Uber

- Яндекс.Маркет

- Pinterest

- Sunlight

- Instagram

Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что сбор приложениями данных о пользователях - это не секрет, поскольку во время установки владелец смартфона дает разрешения на доступ. Однако отдельный вопрос - безопасность хранения этих данных, отметил он.