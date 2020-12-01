45 недропользователей избежали штрафов за снижение добычи нефти и газа

Новости

Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев 30.11.2020
На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19 30.11.2020
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 30.11.2020
На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка 30.11.2020
Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества 30.11.2020
Упрощен порядок установления инвалидности 30.11.2020
Тысячи индийских фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели 30.11.2020
Санитарные врачи проверят масочный режим на концерте Басты в Петербурге 30.11.2020
Ученые выяснили причину ухудшения здоровья у космонавтов 30.11.2020
Apple подала в суд на ФАС после обвинения в монополизме на рынке приложений 30.11.2020
Совфед проверит информацию об отчислении иностранных студентов из вузов РФ 30.11.2020
Партия "За правду" и движение "Патриоты Великого Отечества" объединятся 30.11.2020
Россияне были на борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе танкера 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 00:01
Рубрика: Экономика

45 недропользователей избежали штрафов за снижение добычи нефти и газа

Текст: Сергей Тихонов
1 декабря истек срок подачи уведомлений об уменьшении уровня годовой добычи нефти или газа, которые компании должны были предоставить в Роснедра, чтобы избежать штрафов за отклонение от проектных показателей производства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приказ Минприроды об этом был опубликован 14 июля 2020 года. Согласно нему, компании, добывающие углеводородное сырье, до 1 декабря обязаны были отправить в Роснедра письменные уведомления, с указанием уровня уменьшения объемов добычи по каждому месторождению.

Фото: iStock
Рост цен на нефть усиливает разногласия внутри ОПЕК+

В Минприроды "РГ" сообщили, что за этот период в Роснедра были представлены уведомления от 45 недропользователей по 241 месторождению. Процент ожидаемого отклонения уровня добычи нефти и газа варьируется от 50 до 70%, в зависимости от уровня, утвержденного в проектных документах.

Решение предоставить в этом году возможность нефтегазовым компаниям избежать штрафов за невыполнение нормативов добычи связано с падением спроса на энергоресурсы в мире из-за карантинных ограничений в пандемию. Кроме того, участие России в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вынудило отечественные компании искусственно снижать производство. Суммарно в мае - июле - на 2,5 млн баррелей в сутки, с августа и до конца года - на 2 млн баррелей в сутки.

В действующем законодательстве уровни добычи нефти и газа на месторождении закрепляются в техническом проекте, согласованном пользователем недр с комиссией при Роснедрах. Допускаются отклонения фактической годовой добычи от проектных значений с 7,5 до 50%.

Чем больше месторождение, тем меньшее отклонение возможно. Например, при проектном уровне нефтедобычи 15-20 млн тонн в год отклонение от плана может составлять до 15%, а при добыче от 100 тысяч до 1 млн тонн - 27%.

Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года