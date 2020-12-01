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01.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Аналитик допустил снижение курса рубля до 80 за доллар

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль развернулся к снижению в последние дни ноября. Вообще говоря, его динамика в последние дни выглядит несколько односторонней: сильное игнорирование позитивного внешнего фона, но охотное движение вниз по малейшему поводу. Все это смазало результаты ноября.

Фото: REUTERS
Что будет с рублем в декабре

Рекордный рост индексов мировых рынков, ослабление индекса доллара к минимумам за два с половиной года только и смогли, что толкнуть рубль к росту на 4,2% к американской валюте и 1,8% к единой европейской. Учитывая, что в обоих случаях это было отступление от рекордных минимумов, рублю гордиться особо нечем.

Против рубля продолжали играть отток капитала - традиционный для конца года - и опасения перед новой порцией санкций.

Впрочем, на этом риски для рубля, возможно, не исчерпаны. Сильный ноябрь на фондовых рынках подвесил в воздухе вопрос о фиксации прибыли на рынках, что потенциально способно еще больше навредить рублю в ближайшие дни через восстановление позиций доллара и распродажу на рынках.

В конце дня в понедельник после того, как EURUSD резко развернулась вниз после новой попытки быстро уйти вверх, стал заметен повышенный спрос защитные активы по широкому спектру инструментов. Многие активы, от евро до нефти и фондовых индексов росли очень быстро в ноябре. Поэтому и коррекция может оказаться весьма резкой. Учитывая тягу рынков к круглым уровням к концу года, все это может обернуться в возвращение USDRUB в область 80, а EURRUB - к 95. Но это весьма пессимистичный и не самый вероятный сценарий.

И все же ослабление рубля пока стоит рассматривать в качестве проявления его сезонной слабости, и способным в любой момент развернуться. Помимо импульсной ребалансировки, на рубль мало что давит, а нефть - весьма неохотно сдает позиции, несмотря на краткосрочную перекупленность.

На наш взгляд, рубль может обратить внимание на динамику нефти и кинуться догонять подорожавшую нефть, однако сложно предугадать, в какой именно момент проснётся рубль. Тогда в считанные дни он может уйти к 74 и даже 73 за доллар. Вероятным триггером может послужить касание Brent уровня $50. Но большой вопрос, случится ли это на следующей неделе или позже в декабре, поэтому стоит пока с настороженностью ожидать быстрого усиления российской валюты.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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